 A cumpărat o geantă second-hand cu mai puțin de 2 dolari. Peste ani de zile a aflat că valorează o avere: „I-au dat lacrimile”
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A cumpărat o geantă second-hand cu mai puțin de 2 dolari. Peste ani de zile a aflat că valorează o avere: „I-au dat lacrimile”

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Un bărbat a cumpărat o geantă cu un preț aproape modic, de numai 1,50 de dolari, iar, peste ani de zile, a aflat că geanta avea, de fapt, o valoare incredibilă. Geanta din catifea portocalie a fost cumpărată dintr-un magazin second-hand, iar deși părea a fi un obiect simplu, ea valora, de fapt, zeci de mii de dolari.

Povestea incredibilă a genții a fost făcută publică în cadrul emisiunii „Antiques Roadshow”, iar proprietarului ei încă nu-i vine să creadă cât de valoroasă este, de fapt, piesa. Bărbatul a cumpărat geanta cu numai 1,50 de dolari și, peste câțiva ani, a aflat că valorează, de fapt, 35.000 de dolari.

Potrivit Times of India, bărbatul a ales să rămână anonim și spune că a cumpărat geanta în 2018 sau 2019. Singurul motiv pentru care a ales să o cumpere era faptul că a fost atras de aspectul ei estetic. La acel moment, bărbatul nu își imagina cât de valoroasă era, de fapt, piesa.

Geanta valorează 35.000 de euro

„Mi s-a părut frumoasă”, i-a spus bărbatul specialistei în bijuterii Katherine Van Dell, în timpul emisiunii. Experta și-a dat rapid seama că piesa era una specială și a descris-o ca fiind un „plic Art Deco absolut sublim”.

Atunci când a verificat mai atent decorațiunile de pe clapetă, specialista a observat că ornamentul era realizat din materiale prețioase folosite în perioada Art Deco. Era vorba despre rubine, smaralde, safire și diamante tăiate.

Era decorată cu pietre prețioase foarte scumpe

Geanta valorează 35.000 de dolari
Geanta valorează 35.000 de dolari Foto: captură YouTube

Pe măsură ce a analizat geanta cu mai multă atenție, Van Dell a descoperit inscripția „Cartier” în interior. Astfel, experta a ajuns la concluzia că piesa a fost creată de Cartier France, cel mai probabil în anul 1920.

Înainte de evaluare, proprietarul spera să poată obține 2.000-3.000 de dolari pentru geantă. În realitate, dacă ar fi scoasă la licitație, bărbatul ar putea obține suma de 35.000 de dolari pentru piesa de colecție.

„I-au dat lacrimile când a realizat că 35.000 de dolari îi pot schimba viața. Uimitor”, a scris un spectator online.

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