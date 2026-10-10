Christa Pike a fost externată și s-a întors în spatele gratiilor. Ce se va întâmpla în continuare

Christa Pike, deținuta din Statele Unite care a fost condamnată la moarte și a supraviețuit în urma unei execuții eșuate a fost externată din spital și s-a întors la închisoare. Femeia în vârstă de 50 de ani a petrecut ultimele trei decenii în spatele gratiilor și va continua să primească îngrijiri medicale, potrivit BBC.

Femeia a petrecut 30 de ani în închisoare Foto: X

Pe data de 30 septembrie, Christa Pike a supraviețuit după ce i-au fost administrate două injecții letale și a ajuns în stare critică la spital. La începutul acestei săptămâni, femeia în vârstă de 50 de ani s-a trezit și a început să vorbească cu cei din jur, spre surprinderea medicilor și avocaților.

În acest moment, statutul legal al femeii nu este unul clar. Pike este singura persoană care a supraviețuit în urma unei execuții cu injecție letală, iar autoritățile trebuie să stabilească dacă pedeapsa va fi comutată sau dacă se va folosi o altă metodă de execuție.

A petrecut 30 de ani în spatele gratiilor

Christa Pike avea numai 18 ani atunci când, alături de iubitul ei de la acel moment, Tadaryl Shipp, a torturat-o pe Colleen Slemmer, o tânără în vârstă de numai 19 ani. Crima s-a produs în anul 1995, iar Slemmer se mutase în Tennessee deoarece intrase la facultatea din Knoxville. Slemmer a fost ucisă chiar de colega ei, Pike.

Acum, după ce a supraviețuit execuției cu injecție letală și a fost externată din spital, Christa Pike s-a întors în spatele gratiilor. Avocații ei încearcă acum să-i comute sentința și să obțină închisoare pe viață fără drept de eliberare condiționată.

Ce se va întâmpla cu Pike

Acum, statul Tennessee poate cere din nou execuția prin injecție letală, dar această decizie s-ar putea lovi de mai multe bariere legislative împotriva pedepselor crude și neobișnuite. O altă posibilitate ar fi ca Pike să fie executată printr-o altă metodă, cum ar fi reintroducerea scaunului electric sau chiar a execuției prin spânzurare.

Există și varianta ca Pike să scape de pedeapsa capitală, iar pedeapsa ei să fie comutată la închisoare pe viață, fără drept de eliberare condiționată.