Trucul care câștigă popularitate în Germania. De ce să agăți un pliculeț de ceai de clanța ușii

Este un truc simplu, care a devenit tot mai popular în Germania. Este vorba despre agățarea unui pliculeț de ceai pe clanța ușii iar, potrivit internauților și tuturor celor care au încercat această metodă, trucul poate fi mult mai util decât pare la prima vedere.

Este o metodă foarte simplă Foto: IStock

La prima vedere, acest truc poate părea a fi complet banal. În realitate, el va fi mult mai util decât am putea crede. Metoda a fost prezentată de o creatoare de conținut pe TikTok, unde a devenit rapid populară. Practic, pliculețul de ceai ne poate ajuta să împrospătăm aerul dintr-o cameră anume și să scăpăm de mirosurile neplăcute.

Iar partea cea mai bună este faptul că metoda nu are nevoie de soluții scumpe din comerț sau de vreun aparat special. Pliculețele de ceai se găsesc în aproape orice magazin din țară, iar unii oameni aleg să le folosească pentru a crea o atmosferă mai plăcută în casă.

Este un truc care poate fi foarte util

Lena Gordienko, o creatoare de conținut de pe TikTok, a explicat faptul că pliculețul de ceai poate fi folosit pentru a scăpa de diversele mirosuri neplăcute care poate și-au făcut apariția într-o cameră.

Acest pliculeț trebuie doar agățat de clanță și partea cea mai bună este faptul că putem folosi orice tip de ceai dorim și care este cel mai la îndemână pentru noi. Pentru ca efectul să fie mai sesizabil, putem folosi două pliculețe de ceai în loc de unul.

Camera trebuie aerisită periodic

Desigur, această metodă nu va reuși să facă minuni, atunci când în cameră este un miros neplăcut foarte puternic. Pentru a evita astfel de situații, rămâne important să aerisim periodic camera și să facem curat în mod regulat.

Însă, în condiții normale, pliculețele de ceai pot emana un miros subtil și pot elimina unele mirosuri neplăcute care au apărut în cameră. Această metodă este una simplă și ieftină, pe care o putem folosi oricând.