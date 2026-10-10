 Ce spune antrenorul acuzat că a luat de gât un copil în timpul unui meci de fotbal: „Eu sunt nevinovat”
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Ce spune antrenorul acuzat că a luat de gât un copil în timpul unui meci de fotbal: „Eu sunt nevinovat”

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Un incident petrecut în Vaslui a atras atenția întregii țări, după ce un antrenor de fotbal ar fi luat de gât un jucător în vârstă de numai 14 ani. Totul s-ar fi petrecut deoarece tânărul ar fi greșit câteva pase, iar antrenorul l-ar fi ridicat pe adolescent în aer.

Incidentul a avut loc joi
Incidentul a avut loc joi Foto: Facebook/Sport Actual

Antrenorul de fotbal neagă toate acuzațiile și spune că nu a vrut decât să-i arate tânărului cum să procedeze pe teren. Incidentul neobișnuit a avut loc în cursul zilei de joi la Huși, în timpul unui meci de fotbal între juniori. La un moment dat în timpul partidei, antrenorul echipei Standard Vaslui ar fi chemat un jucător care a greșit câteva pase și l-ar fi strâns de gât.

Mai mult decât atât, gestul antrenorului a fost fotografiat iar imaginile au stârnit indignare în spațiul public. Acum, antrenorul neagă toate acuzațiile și spune că nu a vrut decât să-i arate tânărului cum să procedeze pe teren.

Incidentul a avut loc joi

Antrenorul a declarat că imaginea care a devenit virală în mediul online este efectul unui unghi înșelător iar ceilalți antrenori nu au consemnat nicio agresiune.

După mai multe greşeli ale tânărului meu jucător simţeam că ceva este în neregulă cu el. Nu era atent la joc, l-am chemat la margine. Am zis: haide să-ţi şi explic cum se face. Trebuie să iei omul în piept, cu spatele la poarta noastră. Eu l-am ridicat în braţe de umeri în sus. Acolo mi-au apărut nişte poze că l-am strâns de gât. Eu sunt nevinovat”, a declarat Mihăiță Lungu, antrenorul de fotbal acuzat, potrivit observatornews.ro.

„Dacă eu aş fi fost foarte agresiv sau agresiv cu copilul, juniorul meu din echipă, ar fi trebuit ca domnii arbitri să-mi dea cartonaş roşu şi să mă trimită în tribună, ceea ce nu a fost”, a mai spus acesta.

Incidentul a ajuns în atenția Asociaţiei Judeţene de Fotbal

Comisia de Etică din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vaslui a fost deja sesizată în privința acestui incident și urmează să ia o decizie în cursul zilei de sâmbătă. De asemenea, Poliția a deschis un dosar penal și investighează cazul.

Antrenorul acuzat ar mai fi fost implicat într-un caz similar recent, când ar fi agresat un arbitru mai tânăr. În cel mai extrem caz, antrenorul riscă chiar să fie exclus din viața sportivă.

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