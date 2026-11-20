A fost noapte albă pentru români, după lansarea celui mai așteptat joc, GTA 6. Un trend a ajuns și la noi, și acela de a-ți lua liber de la muncă pentru a te juca liniștit. Joi, 19 noiembrie, jocul a fost lansat și în România. Ce spun gamerii care și-au luat concediu pentru a se bucura de PlayStation.

Grand Theft Auto VI Foto: Facebook GTA 6

Grand Theft Auto VI (GTA 6) a fost așteptat timp de ani la rând. Inițial, avea o dată de lansare în 2025, dar producătorul Rockstar Games a amânat de mai multe ori acest eveniment. GTA 6 vine la 13 ani după lansarea GTA 5, astfel că mulți au fost nerăbdători să-l încerce. Tot ei au fost și cei care nu au mers la job din acest motiv.

Românii nu merg la job ca să se joace GTA 6

Jocul a fost, momentan, dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Povestea îi duce pe jucători în Vice City, locația jocului cu același nume din anul 2002, și urmărește o poveste de dragoste dintre Lucia și Jason, doi infractori ce se luptă pentru a urca cât mai sus în ierarhia gangsterilor.

Unii s-au pregătit intens pentru momentul lansării. Doi tineri din Cluj-Napoca, Tomi și Teo, au decis să-și petreacă timpul în fața televizorului și au decis să-și ia liber de la muncă pentru a se bucura împreună de GTA 6.

„Am pregătit sufrageria, m-am asigurat că nu o să am nicio altă chestie, mi-am luat niște snacks-uri. Vreau să stau liniștit și să mă joc dacă pot toată noaptea”, a declarat Tomi pentru stirileprotv.ro.

„Arată foarte bine și îmi place că sunt așa multe lucruri cu care poți interacționa în joc - animale, obiecte poți arunca să spargi orice, poți intra în orice mașină sau căruță sau ATV", a declarat Teo pentru sursa citată.

Un tânăr susține că unele companii chiar sunt de acord cu această zi de concediu luată pentru joc.

„Atât eu, cât și mai mulți prieteni ne-am luat liber special pentru lansarea jocului și companiile, unele, chiar încurajează asta. Vorbim despre cel mai așteptat joc din istoria jocurilor video", a declarat un alt tânăr, conform observatornews.com.

Platformele de streaming au explodat

Mulți dintre cei care și-au cumpărat jocul au dat și drumul la live-uri. După cum s-a observat, pe majoritatea platformelor existau persoane care jucau, simultan, acest joc, așa că s-a doborârt și un record.

„A fost doborât recordul, să spun așa, de 4 ori mai mare: aproape 8 milioane de urmăritori în timp real pe GTA 6. Cele mai mari îmbunătățiri cred că vin pe partea de AI și de interacțiune în joc. Practic au făcut un univers întreg în care poți să interacționezi cu aproape orice din jurul tău", a declarat Lucian Ionescu, specialist gaming, conform sursei menționate.

Riot Games, producătorul Valorant, a recunoscut că GTA VI a zdrobit recordul Valorant, care avea 1,7 milioane de spectatori simultani în 2020, dar i-a și felicitat pe cei de la Rockstar Games.

„În 2020, peste 1,7 milioane de oameni urmăreau debutul @VALORANT pe Twitch. Am deținut acest record de atunci... iar GTA VI a zdrobit totul astăzi, în timp ce milioane de oameni urmăresc cum Jason și Lucia aduc jucători înapoi în Vice City. Felicitări, @RockstarGames. Foarte bine”, au scris cei de la Riot.

GTA VI a atras și cele mai bune scoruri și recenzii în mediul online, înregistrând un 10/10 din partea IGN, 10 din partea GameSpot, 5/5 stele din partea The Guardian, și 99 pe Metacritic. În România, jocul costă circa 400 de lei varianta standard și 500 de lei varianta Ultimate.