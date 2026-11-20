Șoferii care tranzitează județul Harghita trebuie să își modifice traseele, după ce autoritățile au decis închiderea totală a circulației pe DN13B, între Praid și Gheorgheni. Restricția se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 0+000 și 51+051 și a fost impusă din motive de siguranță, în contextul fenomenelor meteorologice extreme care afectează zona.

Drum închis din cauza vântului Foto: Facebook

Cod roșu de vânt în mai multe regiuni din țară

Potrivit informațiilor transmise de autorități, numeroși copaci au fost doborâți de rafalele puternice de vânt și au căzut pe carosabil, blocând circulația și punând în pericol participanții la trafic. În prezent, echipele de drumari și pompierii intervin pentru îndepărtarea arborilor și eliberarea drumului național.

Zona se află sub avertizare de cod roșu de vânt puternic, ceea ce îngreunează intervențiile și poate genera noi probleme pe rețeaua rutieră. Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările în regiune până la ridicarea restricțiilor și să se informeze în timp real cu privire la starea drumurilor.

Reprezentanții responsabili de gestionarea situației estimează că circulația ar putea fi reluată după finalizarea operațiunilor de degajare, existând speranța ca drumul să fie redeschis în jurul orei 10:00. Totuși, această estimare depinde de evoluția condițiilor meteorologice și de ritmul intervențiilor din teren.

Până la reluarea traficului, conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților și să aleagă rute alternative pentru a evita zona afectată.

În Vrancea sunt suspendate cursurile din cauza codului roșu

Elevii și cadrele didactice din județul Vrancea nu vor participa la cursuri cu prezență fizică în prima parte a zilei de vineri, după ce autoritățile au decis suspendarea activității în toate unitățile de învățământ până la ora 12:00. Măsura a fost adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), în contextul avertizării meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, decizia a fost luată pentru a proteja elevii, profesorii și personalul auxiliar de efectele fenomenelor meteo extreme prognozate pentru zonă.

Meteorologii au avertizat că județul Vrancea va fi afectat de intensificări puternice și susținute ale vântului. Avertizarea este valabilă de joi noapte, de la ora 01:00, până vineri dimineață, la ora 10:00, și vizează atât zonele joase ale județului, cât și regiunile montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri.

Conform ANM, viteza vântului va depăși 90 km/h pe suprafețe extinse din județ, iar în zona montană înaltă rafalele pot atinge și chiar depăși 120-140 km/h. În aceste condiții, autoritățile au considerat necesară suspendarea temporară a cursurilor pentru a evita eventualele situații de risc generate de căderea copacilor, desprinderea unor elemente de construcție sau alte incidente provocate de vremea severă.