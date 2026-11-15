Ceața a pus stăpânire pe mai multe drumuri din țară! Vizibilitate redusă pe 5 autostrăzi și Cod galben în Capitală

Șoferii care pornesc la drum în această dimineață de duminică, 15 noiembrie 2026, trebuie să circule cu maximă prudență, după ce ceața densă a pus stăpânire pe mari porțiuni din țară.

Vizibilitatea este redusă pe 5 autostrăzi din cauza ceții Foto: pexels

Potrivit informării transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, vizibilitatea este redusă semnificativ pe tronsoane din cinci autostrăzi importante – A0, A1, A2, A3 și A7 –, precum și pe numeroase artere rutiere din 11 județe, unde meteorologii au emis avertizări Cod galben.

De asemenea, un Cod galben de ceață este în vigoare și pentru municipiul București, unde fenomenul afectează îndeosebi zonele periferice din sudul și estul Capitalei.

Unde este vizibilitatea sub 50–100 de metri și cum se circulă pe DN 1 și DN 7

Deși, potrivit polițiștilor, nu există autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită din cauza vremii ori a vreunui eveniment rutier, condițiile de deplasare sunt dificile în mai multe zone:

Pe 5 autostrăzi: Pe tronsoane din A0 (Centura Capitalei), A1 (București – Pitești), A2 (București – Constanța), A3 (București – Brașov) și A7 (Ploiești – Bacău), ceața reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri.

În București și județul Ilfov: A fost emis un Cod galben de ceață. În Capitală, vizibilitatea scade sub 200 de metri, mai ales în sudul și estul orașului. În județul Ilfov, ceața determină local și temporar o vizibilitate sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, existând totodată riscul formării ghețușului sau a chiciurei.

În alte 10 județe: Vizibilitatea coboară sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri pe drumuri din Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Suceava și Vrancea.

Pe celelalte artere rutiere majore, respectiv pe DN 1 (Ploiești – Brașov) și DN 7 (Râmnicu Vâlcea – Sibiu), traficul se desfășoară în condiții normale, cu o vizibilitate bună, însă pe un carosabil preponderent umed.

Recomandările polițiștilor rutieri: „Cea mai periculoasă manevră pe timp de ceață este depășirea”

În contextul acestor condiții meteorologice, polițiștii rutieri le cer conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă pe toată durata călătoriei, să reducă viteza, să își regleze corespunzător oglinzile retrovizoare și să folosească luminile de întâlnire și pe cele de ceață:

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă. Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie”, au transmis polițiștii rutieri, potrivit Observator.