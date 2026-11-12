Puțini turiști cunosc acest drum spectaculos din Europa. Peisajele par desprinse dintr-o poveste

Printre cele mai frumoase drumuri montane ale Europei se numără o șosea din Alpii elvețieni, unde fiecare curbă dezvăluie un peisaj impresionant. Înconjurat de păduri de conifere, versanți spectaculoși și piscuri înalte, traseul este o adevărată atracție pentru turiștii care vor să descopere frumusețea munților la volan.

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Este vorba despre Pasul Maloja (Malojapass), o trecătoare montană din cantonul Graubünden, care asigură legătura dintre Italia și Elveția. Drumul este cunoscut pentru succesiunea de serpentine, diferențele de nivel și panoramele alpine care îl transformă într-unul dintre cele mai fotografiate trasee din această regiune.

Pasul Maloja, drumul alpin care leagă Italia de Elveția

Situat la o altitudine de aproximativ 1.815 metri, Pasul Maloja face legătura între localitatea italiană Chiavenna și celebra stațiune elvețiană St. Moritz, din regiunea Engadine.

Șoseaua se remarcă prin configurația sa spectaculoasă, cu numeroase curbe și porțiuni în zigzag, care oferă o experiență aparte celor aflați la volan. Pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, traseul dezvăluie peisaje montane impresionante, păduri alpine și priveliști asupra masivelor din jur.

Potrivit publicației italiene Turisti per Caso, Pasul Maloja este „unul dintre cele mai fotografiate și cunoscute trecători montane din Elveția”.

Farmecul zonei nu se rezumă însă la șosea. Întreaga regiune oferă un decor natural deosebit, iar apropierea de destinații turistice renumite face ca traseul să fie inclus frecvent în itinerariile celor care explorează Alpii.

O trecătoare cu rădăcini în perioada romană

Dincolo de frumusețea peisajelor, Pasul Maloja are și o istorie îndelungată. Traseul era folosit încă din perioada romană, când reprezenta o importantă cale de legătură comercială între teritoriile italiene și regiunile germanice.

De-a lungul timpului, importanța sa economică s-a diminuat, mai ales după apariția și dezvoltarea altor rute de traversare a Alpilor. Un exemplu este Pasul Julier, care a câștigat teren în secolul al XIX-lea.

Cu toate acestea, zona nu și-a pierdut atractivitatea. Dimpotrivă, dezvoltarea turismului a readus Pasul Maloja în atenția călătorilor, iar localitățile din apropiere au devenit puncte de plecare pentru numeroase excursii montane.

O regiune în care se întâlnesc două culturi și două limbi

Pasul Maloja se află într-o zonă geografică deosebită, între Alpii Bernina și Alpii Albula. Peisajul este dominat de piscuri precum Piz Lunghin și Piz da la Margna, care completează decorul spectaculos al regiunii.

Un alt element interesant este diversitatea lingvistică. În valea Bregaglia, situată pe partea elvețiană, italiana este limba predominantă, în timp ce în regiunea Engadine se vorbește în principal germana.

Această îmbinare culturală, alături de relieful impresionant și de tradițiile locale, oferă zonei o identitate aparte.

Pentru turiști, împrejurimile Pasului Maloja reprezintă o destinație potrivită atât pentru excursii cu mașina, cât și pentru drumeții și explorarea peisajelor alpine.

Ce trebuie să știe șoferii care traversează Pasul Maloja iarna

Deși traseul este spectaculos în orice anotimp, traversarea lui în sezonul rece presupune o atenție suplimentară. Altitudinea ridicată și condițiile meteorologice schimbătoare pot influența starea carosabilului și siguranța circulației.

Șoferii trebuie să fie pregătiți pentru temperaturi scăzute, precipitații și posibile depuneri de zăpadă sau gheață. Anvelopele de iarnă sunt esențiale în această perioadă, iar în funcție de condițiile întâlnite pe traseu, autoritățile pot impune și folosirea lanțurilor antiderapante.

Înainte de plecare, este recomandată verificarea condițiilor de drum și a eventualelor restricții de circulație.