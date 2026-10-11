 Trebuie spălate fructele și legumele înainte de a le pune în frigider? Ce trebuie să știi
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Trebuie spălate fructele și legumele înainte de a le pune în frigider? Ce trebuie să știi

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Atunci când revenim de la cumpărături cu fructe și legume, mulți dintre noi le clătim cu apă, înainte de a le pune în frigider. Acum, experții în siguranță alimentară explică dacă acest obicei chiar este unul benefic și dacă nu are, de fapt, un efect exact opus față de cel la care ne așteptăm.

Fructele nu trebuie spălate înainte de a le pune în frigider
Fructele nu trebuie spălate înainte de a le pune în frigider Foto: Shutterstock

Pe lângă un gust bun și o textură plăcută, cu toții ne dorim ca mâncarea noastră să fie și sigură. Din acest motiv, unii oameni clătesc fructele și legumele nu înainte de a le servi sau găti, ci înainte de a le depozita în frigider. Însă, potrivit marthastewart.com, acest obicei nu este deloc chiar atât de benefic pe cât am crede.

„Ca regulă generală, cel mai bine este să amânați spălarea fructelor și legumelor până în momentul în care sunteți gata să le folosiți”, spune specialistul Nick Moless.

Iar motivul este unul simplu: fructele și legumele se vor strica mult mai repede, dacă sunt puse în frigider ude.

Experții nu recomandă acest obicei

Practic, apa care va rămâne pe suprafața legumelor și fructelor creează un mediu favorabil pentru apariția și înmulțirea bacteriilor.

„Spălarea fructelor și legumelor înainte de a le depozita în frigider grăbește, în general, alterarea acestora, deoarece creează un mediu umed în care mucegaiul și bacteriile se pot dezvolta”, explică și profesoara Tracey Brigman.

„În plus, unele fructe au un strat protector natural la exterior, care ajută la prevenirea alterării, iar clătirea îl poate îndepărta”, mai avertizează specialista.

Fructele se pot altera mult mai repede

Unele fructe și legume sunt mai predispuse la dezvoltarea bacteriilor și la alterare decât altele. Produse precum fructele de pădure, legumele cu frunze verzi și fasolea verde sunt deosebit de vulnerabile.

„Este important să nu spălați niciodată fructele de pădure înainte de a le depozita, deoarece absorb ușor apa și vor mucegăi foarte repede dacă sunt spălate înainte de a fi puse la păstrare”, mai spune Brigman.

Singurele excepții posibile pot fi legumele care au urme vizibile de pământ pe coajă.

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