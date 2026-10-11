 Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă
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Un teren de peste 1.000 mp se vinde cu numai 15.000 de euro. Se află în apropiere de o stațiune balneară faimoasă

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De-a lungul deceniilor trecute, tendința generală a fost ca locuitorii de la sate să se îndrepte spre mediul urban. În cele mai multe cazuri, această tendință încă continuă să fie cea dominantă, de-a lungul globului. Însă, tot mai mulți oameni încep să fie nemulțumiți de viața din oraș, motiv pentru care caută proprietăți cât mai ieftine în mediul rural.

Casa costă doar 15.000 de euro
Casa costă doar 15.000 de euro Foto: Blic

Atunci când vine vorba despre proprietăți ieftine în mediul rural, există un sat anume unde se găsește o ofertă de-a dreptul incredibilă. O casă cu un teren de 1.000 de metri pătrați se vinde cu numai 15.000 de euro, potrivit Blic.

Casa se află în satul Josanica din Serbia, un loc de o frumusețe rară. Iar poate că partea cea mai bună este faptul că acest sat nu este deloc unul izolat. El se află la numai 15 kilometri de stațiunea Sokobanja și este destul de aproape de orașul Niš.

Casa se vinde cu numai 15.000 de euro

Casa din acest sat idilic are o suprafață de 40 de metri pătrați și este împărțită în trei încăperi. Cu toate acestea, în ea nu s-a mai locuit de mai mulți ani și are nevoie de lucrări de renovare, pentru a fi adusă la standardele moderne.

Pe lângă casă, persoana care va cumpăra proprietatea va dobândi și un teren spațios, de 1.050 mp. Casa se află pe o stradă laterală foarte liniștită și este racordată la rețeaua locală de apă.

Se află în apropiere de stațiunea Sokobanja

Cu toate acestea, cei interesați de această proprietate trebuie să știe că alimentarea cu energie electrică este, la acest moment, deconectată. Însă, noul proprietar poate reactiva această conexiune în orice moment.

Pe teren se găsește și un mic foișor tradițional, iar la aproximativ 50 de metri de proprietate se află și un izvor cu apă potabilă, chiar lângă drum. Satul este faimos pentru izvoarele sale cu apă minerală și pentru nămolul cu proprietăți terapeutice. Din acest motiv, o stațiune balneară se află în apropiere.

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