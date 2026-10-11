5 pomi fructiferi pe care îi poți planta chiar și dacă nu ai experiență în grădină. Sunt foarte ușor de îngrijit

Mulți români care locuiesc la curte pot cădea în capcana de a crede că pomii fructiferi sunt, în mod automat, greu de îngrijit. În realitate, avem la dispoziție câteva variante pe care le putem planta chiar și dacă nu avem prea multă experiență în grădină.

Mărul este ușor de îngrijit chiar și de începători Foto: IStock

Cei care au fost tentați să planteze pomi fructiferi în trecut poate că au fost intimidați de nenumăratele detalii pe care trebuiau să le cunoască pentru a îngriji corect pomul. Însă, există și unele opțiuni pe care le avem la dispoziție atunci când nu avem foarte multă experiență în grădină, conform southernliving.com.

Smochin

Smochinul este foarte ușor de îngrijit și are nevoie doar de cât mai multă lumină, un sol foarte ușor acid și bogat în nutrienți.

Smochinii cresc repede și sunt rezistenți la multe boli. Pot fi cultivați în ghivece și pot supraviețui chiar și în cazul în care sunt neglijați uneori, dacă încă ne obișnuim să avem grijă de unul.

Măr

Merii vor avea nevoie de condiții similare, iar unele varietăți nici nu vor ajunge la înălțimi prea mari. Este important să fim atenți la soiul de măr pe care îl plantăm, pentru a ști precis ce fel de nevoi va avea pomul.

Păr

Perii sunt, în general, chiar şi mai ușor de îngrijit decât merii sau piersicii. Sunt rezistenți la multe boli și dăunători, astfel că nu necesită tratamente cu pesticide. Pe lângă abundența de fructe din timpul verii sau al toamnei, acești pomi fructiferi au și un aspect estetic superb.

Piersic

Piersicul este, de asemenea, un pom fructifer foarte ușor de îngrijit. Însă, piersicii sunt susceptibili la anumite boli și dăunători, așa că va trebui să-i supraveghem cu atenție. Tăierile ajută la îndepărtarea ramurilor deteriorate sau bolnave și îmbunătățesc fructificarea.

Rodii

Aceste fructe sunt cunoscute pentru coaja lor tare și pentru semințele suculente și dulci, cu o aromă puternică. Suportă bine căldura și seceta și nu sunt predispuse la boli și dăunători, astfel că sunt ușor de îngrijit chiar și de către începători.