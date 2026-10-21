Apar noi detalii în cazul tinerei ucise și găsită într-o valiză. Ce au găsit anchetatorii sub unghiile Valentinei

Ancheta privind moartea Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză abandonată în râul Olt, continuă cu noi elemente aflate la dosar. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, rezultatele preliminare ale analizelor ADN ar indica faptul că victima ar fi încercat să se apere înainte de a fi ucisă.

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Detalii noi din anchetă

Conform datelor obținute de anchetatori, citate de SpyNews, sub unghiile Valentinei au fost identificate urme de piele, un indiciu care sugerează că tânăra s-ar fi luptat cu agresorul în încercarea de a scăpa. Aceste probe urmează să fie coroborate cu celelalte dovezi strânse în cadrul investigației.

La dosar au fost adăugate și imagini care ar reconstitui traseul parcurs de principalul suspect după producerea crimei. Anchetatorii încearcă să stabilească cu exactitate succesiunea evenimentelor și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Suspectul a ales să nu dea declarații

Bărbatul acuzat în acest dosar, Vlad Bălțățeanu, se află în arest preventiv și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere și nu a oferit declarații în fața procurorilor.

Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul ar fi afirmat că nu își amintește ce s-a întâmplat și că ar fi găsit-o pe tânără fără viață în locuință.

Între timp, oamenii legii continuă să administreze probe și să audieze martori pentru a clarifica toate circumstanțele cazului care a șocat opinia publică.

Cum a fost descoperit cadavrul tinerei de 28 de ani

Cazul a ieșit la iveală pe 22 septembrie 2026, când o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt a observat un bagaj care plutea la suprafața apei. Descoperirea a fost făcută în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea. Persoana respectivă a alertat telefonic polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

La verificarea bagajului, autoritățile au descoperit în interior cadavrul unei femei. Investigațiile ulterioare au permis identificarea victimei: era vorba despre o tânără de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea.

Examinarea medico-legală a oferit noi indicii în anchetă. Necropsia a evidențiat mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, iar concluziile au arătat că moartea a fost violentă. Potrivit datelor stabilite de anchetatori, decesul ar fi survenit la 21 septembrie 2026, cu o zi înainte ca bagajul să fie descoperit în apă.