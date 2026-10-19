 Vlad Bălțățeanu ar fi recunoscut că a pus trupul Valentinei în valiză. Ce susține că s-a întâmplat înainte de tragedie
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Vlad Bălțățeanu ar fi recunoscut că a pus trupul Valentinei în valiză. Ce susține că s-a întâmplat înainte de tragedie

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Ancheta privind uciderea Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost descoperit într-o valiză albastră aruncată în râul Olt, a ajuns într-un punct crucial.

Vlad Bălțățeanu admite că a băgat trupul fetei în geantă
Vlad Bălțățeanu admite că a băgat trupul fetei în geantă Foto: arhivă

Extrădat din Elveția și arestat preventiv în România, principalul suspect, Vlad Bălțățeanu, a refuzat să colaboreze oficial cu procurorii. În schimb, detaliile mărturisirilor făcute de acesta unui apropiat, cel care l-a și denunțat autorităților elvețiene, conturează un tablou înfiorător.

Bărbatul ar fi recunoscut că a ascuns trupul fetei și l-a aruncat în apă, dar neagă acuzația directă de omor.

Vlad Bălțățeanu, discuția din Elveția: „Era mică și a încăput. Am găsit-o moartă dimineața”

Potrivit mărturiilor aduse la lumina reflectoarelor în emisiunea „Viața fără filtru”, Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit în detaliu prietenului său ce s-a petrecut în locuință înainte ca trupul neînsuflețit să fie transportat la râu.

Suspectul a susținut că agresiunea comisă de el nu ar fi putut cauza decesul și pretinde că victima trăia în momentul în care el a adormit.

„Versiunea lui a fost că a lovit-o cu coada de mătură și că nu știe cum a murit, că el a găsit-o dimineața, moartă în pat lângă el. Mi-a spus că nu știe cum de e singurul care e investigat în chestia aceasta, pentru că au mai fost persoane de față (unchiul lui) și nu înțelege de ce nu există declarații. (...) S-a dus la somn și când s-a trezit era moartă, dar a spus că ea nu era moartă când s-a culcat el”, a dezvăluit amicul suspectului, potrivit Spynews.

Bărbatul a recunoscut fără menajamente manevrarea cadavrului: a înghesuit victima în geanta de voiaj albastră, motivând cu un cinism revoltător că fata „era mică și a încăput”, după care a aruncat valiza în râul Olt pentru a scăpa de probe.

Tăcere deplină în fața anchetatorilor români

Deși s-a destăinuit înainte de a fi capturat, Vlad Bălțățeanu a refuzat categoric să își mențină aceste spuse pe cale oficială. Adus sub escortă în țară în urmă cu două săptămâni și plasat în arest preventiv, bărbatul a fost scos din celulă pentru audieri, însă a refuzat să scoată vreun cuvânt în fața procurorilor.

Anchetatorii verifică în prezent dacă unchiul menționat în discuțiile private a fost într-adevăr de față în momentele critice și lucrează la reconstituirea exactă a mecanismului prin care Valentina și-a pierdut viața.

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