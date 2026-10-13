 Gest sfâșietor făcut de sora Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză! Tabloul început în ziua tragediei
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VideoGest sfâșietor făcut de sora Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză! Tabloul început în ziua tragediei

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La câteva săptămâni după moartea tragică a Valentinei, sora acesteia a găsit o modalitate specială de a-i păstra vie amintirea. Eliza a ales să transforme durerea pierderii într-o creație artistică, realizând un tablou care a ajuns să aibă o însemnătate aparte pentru întreaga familie.

Valentina
Valentina Foto: facebook

Cazul Valentinei a atras atenția publică după ce tânăra de 28 de ani a fost găsită fără viață într-o valiză abandonată în râul Olt. Familia sa traversează o perioadă extrem de dificilă, încercând să accepte pierderea și să păstreze vie memoria tinerei.

Eliza a pictat un tablou în memoria surorii sale

Sora Valentinei a publicat pe rețelele sociale imaginea unei picturi realizate de ea. Lucrarea reprezintă chipul unei femei, iar Eliza a observat că portretul seamănă cu sora sa, lucru care a făcut ca tabloul să capete o valoare sentimentală puternică.

Tânăra a povestit că a început să picteze lucrarea chiar înainte ca Valentina să dispară. Pe măsură ce portretul prindea formă, asemănarea dintre personajul pictat și sora sa a devenit tot mai evidentă.

„Am început să pictez chipul din acest tablou în ultima zi din viața surorii mele. Pe măsură ce avansam, mi-am dat seama că seamănă puțin cu ea”, a transmis Eliza.

Aceasta a mărturisit că încă nu a decis dacă va păstra pictura sau dacă o va dărui cuiva. Totodată, sora Valentinei a spus că mai are de realizat un tablou special, dedicat cățelului tinerei, Yuki.

„Ea m-a rugat recent să îi pictez un tablou cu Yuki și urmează să îl fac și pe acela pentru ea”, a mai spus Eliza.

Mesajul scris pe tablou, dedicat Valentinei

Pe marginea lucrării, sora tinerei a adăugat și un mesaj simplu, dar plin de emoție. Câteva cuvinte au fost suficiente pentru a transmite legătura puternică dintre cele două surori.

„Pentru îngerul meu, Valentina”, a scris Eliza pe tablou.

Și mama Valentinei a găsit o modalitate de a-i cinsti memoria. Femeia a publicat un videoclip în care a adunat mai multe fotografii cu fiica sa, imaginile fiind însoțite de o melodie cu o încărcătură emoțională puternică.

Postarea a primit numeroase reacții, iar oamenii i-au transmis familiei mesaje de susținere în această perioadă grea.

O persoană i-a spus mamei Valentinei că a compus o melodie în memoria tinerei, iar răspunsul femeii a arătat cât de puternică este suferința provocată de pierderea fiicei sale.

„M-ai făcut să plâng iar. Copilul meu… îmi vreau copilul înapoi. O voi aștepta mereu acasă. Să vină, să mă sune”, a scris mama Valentinei pe TikTok.

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