Portretul turistului român care își petrece vacanța pe litoralul autohton. Ce arată analiza a peste 60.000 de rezervări

Patru nopți, aproximativ 2.200 de lei și o vârstă cuprinsă între 30 și 59 de ani. Acesta ar fi, în câteva cifre, portretul turistului care își petrece vacanța pe litoralul românesc. O analiză a peste 60.000 de rezervări, realizate între octombrie 2024 și septembrie 2026, conturează portretul turistului de pe litoralul românesc.

Bucureștenii stau puțin pe litoralul românesc dar cheltuie mult. Foto: Ovidiu Oprea Foto: Foto: Ovidiu Oprea

Analiza turiștilor care vin pe litoralul românesc

Conform analizei, există în principal două categorii importante de turiști români care merg pe litoralul autohton: cel care vine din București pentru un weekend prelungit, dar și cel care traversează jumătate de țară pentru o săptămână la mare. Între aceste două extreme se situează ceilalți. Există clienți care descoperă o destinație pentru prima dată și alții care revin, an după an, în același hotel.

Bucureștiul este cea mai importantă piață de proveniență pentru litoralul românesc: 9.676 de rezervări, aproape una din șase, urmat de Ploiești, Brașov, Pitești și Iași. Iată din punct de vedere turistic portretul bucureșteanului care sosește pe litoralul româțnesc: vine des la mare, însă rămâne relativ puțin: 3,50 nopți în medie, la o valoare de 1.310 lei pe rezervare.

La polul opus, turiștii din nord-vestul României, cum sunt cei din Oradea, petrec în medie 6,50 nopți pe litoral și cheltuie aproximativ 4.000 de lei pe rezervare. Turiștii din Oltenia, cum sunt cei din Slatina și Târgu Jiu, depășesc, la rândul lor, pragul de 3.500 de lei.

Din punct de vedere al vârstei, turiștii cu vârste între 30 și 49 de ani înregistrează cele mai ridicate cheltuieli pe noapte. Seniorii, deși petrec mai mult timp la mare, au un cost mediu zilnic mai redus.

Când rezervă vacanța și cât cheltuie românul la mare

Există familia care își rezervă vacanța încă din ianuarie și turistul care decide în septembrie să profite de ultimele zile însorite. Iunie și iulie sunt lunile cu cele mai multe rezervări, concentrând 21%, respectiv 23% din total. Peste un sfert dintre rezervări, 28%, sunt deja realizate până în luna mai, iar o parte importantă a pieței se formează înainte ca sezonul estival să înceapă. Cea mai bună lună pentru rezervări turistice prin agenții pentru sezonul mai-septembrie, este ianuarie și cea mai slabă septembrie.

În ianuarie, 38% dintre rezervări sunt realizate prin agenții, față de numai 5% în septembrie. O rezervare efectuată în ianuarie, pentru lunile iulie/august, are o valoare medie de aproximativ 3.600 de lei și corespunde unui sejur de aproape șase nopți. În septembrie rezervările sunt de tipul last minute și valoarea medie coboară la aproximativ 750 de lei, iar durata la două nopți și jumătate.

În funcție de proprietate, proporția turiștilor care revin variază între 7% și 18%. La una dintre proprietățile analizate, 92% dintre clienții care revin fac acest lucru în același sezon. La alta, aproape jumătate dintre cei care revin, 45%, se întorc de la un an la altul.

Ce trebuie să știți despre analiza litoralului

Analiza a fost realizată de Agenția Paradis – Vacanțe de Vis, în colaborare cu grupul hotelier Paradis Hotels & Resorts, pe baza a peste 60.000 de rezervări înregistrate în perioada octombrie 2024 – septembrie 2026. Studiul urmărește profilul turiștilor, proveniența geografică, durata sejururilor, valoarea rezervărilor, planificarea vacanțelor și fidelitatea clienților.

În 2026, portofoliul companiei a cuprins șase hoteluri de trei și patru stele, în stațiunile Mamaia, Jupiter, Venus și Saturn. Agenția colaborează cu peste 800 de agenții de turism și comercializează oferte pentru mai mult de 500 de hoteluri, cu o capacitate cumulată de peste 15.000 de camere.