 Târgul de vechituri, un loc al comorilor ascunse. Ce se poate găsi la tarabe
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VideoTârgul de vechituri, un loc al comorilor ascunse. Ce se poate găsi la tarabe

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vizită la piața de vechituri din Valea Cascadelor s-a transformat într-o adevărată vânătoare de comori pentru un pasionat de obiecte vintage și colecții. Deși la final a plecat cu mâna goală, acesta spune că a descoperit câteva piese neobișnuite care i-au atras atenția.

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Foto: Captură video Youtube

Ceasuri vintage, obiecte decorative și chilipiruri

Printre primele obiecte remarcate s-a numărat un ceas quartz marca Seconda, apreciat pentru designul său și pentru brățara considerată „destul de interesantă”. Totuși, cadranul era vizibil decolorat, motiv pentru care nu a reprezentat o achiziție tentantă.

Un alt obiect care i-a stârnit curiozitatea a fost un ceas montat într-o carcasă neobișnuită, asemănătoare unui barometru. Colecționarul spune că nu a mai întâlnit ceva similar și nu a putut stabili dacă era o piesă fabricată astfel sau o modificare realizată ulterior.

În timpul plimbării printre tarabe, acesta a observat și un cățel decorativ din alamă, pe care l-a descris drept simpatic, însă a renunțat la ideea de a-l cumpăra.

„Încerc să evit obiectele mici pentru că de cele mai multe ori ajung uitate într-un sertar”, a explicat el.

O altă descoperire a fost o oglindă despre care inițial a crezut că aparține unui brand cunoscut, dar care s-a dovedit a fi un obiect obișnuit. În aceeași zonă a găsit și o scrumieră vintage care i s-a părut interesantă, fără însă a-l convinge să o cumpere.

Pasionatul de ceasuri a fost încântat când a observat un model Seiko care părea să se afle într-o stare bună. După o analiză mai atentă, a descoperit însă că mecanismul avea coroana ruptă, ceea ce i-a diminuat considerabil valoarea.

La scurt timp, privirea i-a fost atrasă de un ceas Omega. Deși piesa părea interesantă, anumite detalii ale cadranului i-au ridicat semne de întrebare în privința autenticității.

„Îmi place să pierd timpul scurmând prin grămezile astea de ceasuri pentru că găsești uneori lucruri foarte interesante”, a mărturisit acesta.

Roboți de curățenie la 100 de lei și un binoclu japonez din anii '50

Printre cele mai surprinzătoare oferte descoperite s-au aflat mai mulți roboți de curățenie Xiaomi, scoși la vânzare pentru aproximativ 100 de lei bucata.

De asemenea, a observat și un binoclu de teatru marca Glory, fabricat în Japonia. După design, acesta estimează că obiectul ar proveni din anii 1950-1960 și ar fi putut reprezenta o piesă interesantă pentru colecționari.

Totuși, neavând o pasiune pentru astfel de obiecte și neștiind cum să îl integreze nici măcar ca element decorativ, a ales să îl lase pe tarabă.

În ciuda numeroaselor obiecte analizate, vizita la Valea Cascadelor s-a încheiat fără vreo achiziție.

Creatorul de conținut spune că principalul motiv îl reprezintă prețurile practicate de comercianți, pe care le consideră destul de ridicate în comparație cu ceea ce oferă produsele. În plus, susține că vânzătorii sunt rareori dispuși să negocieze.

„Eu de câte ori am fost, prețurile mi s-au părut întotdeauna mari. Comercianții nu prea sunt dispuși la negocieri. În final, nu am găsit nimic care să mă convingă să cumpăr”, a concluzionat acesta.

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