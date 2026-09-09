 „Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adriana Bahmuțeanu transmite un mesaj la scurt timp după ce s-a aflat că mai multe bunuri care i-ar fi aparținut lui Silviu Prigoană au ajuns la un târg de vechituri. Iată reacția fostei soții a regretatului om de afaceri.

Reacția Adrianei după ce bunurile lui Silviu ar fi ajuns într-un târg de vechituri.
Reacția Adrianei după ce bunurile lui Silviu ar fi ajuns într-un târg de vechituri. Foto: Facebook & Arhiva Click!

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu obiecte care i-ar fi aparținut lui Silviu Prigoană, printre care documente, fotografii și alte lucruri personale, expuse la vânzare într-un târg de vechituri din Vitan. Un bărbat care le-a descoperit a publicat fotografiile pe Facebook, precizând că acestea au fost realizate în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Adriana Bahmuțeanu: „Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare”

La scurt timp după ce imaginile au devenit publice, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la cele întâmplate.

„Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare, cu doi copii mici și 1.000 de lei în geantă, doar cu hainele de pe noi!

Nu m-am uitat în urmă, nu m-a interesat decât să scap, să-mi protejez copilașii, să o iau de la capăt și să-mi văd de viață!

Am scăpat, după ani buni de reconstrucție interioară, de rănile pansate după tonele de lături, am scăpat de interminabile procese în instanță și acuze nefondate în presă, am scăpat de toată toxicitatea aia grea care îmi otrăvea sufletul!”, începe mesajul publicat de jurnalistă pe rețelele de socializare. 

„Am scăpat și de ultima umbră de parvenitism!”

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre perioada dificilă care a urmat despărțirii, dar și despre pașii pe care i-a făcut pentru a-și reconstrui viața. Vedeta spune că a trecut prin momente grele, însă a reușit să se ridice și să-și vindece rănile sufletești.

„Mi-am luat aer în piept și haine de la Dragon și, în perioada aia, am scăpat și de ultima umbră de parvenitism!

M-am ridicat de multe ori de pe scaunul de invitat TV și am plecat când situația devenea de nesuportat și lăturile mirositoare, mi-am reclădit viața, am mers și la școală, și la terapii, și la orice biserică îmi ieșea în cale, să-mi vindec sufletul!”

Ce spune jurnalista despre obiectele fostului soț, ajunse într-un târg de vechituri 

În continuarea mesajului, Adriana susține că, cel mai probabil, obiectele personale ale fostului soț se aflau într-un depozit înainte de a ajunge la târgul de vechituri. Vedeta consideră că, poate, „așa trebuia să se întâmple”, subliniind că ea a lăsat trecutul în urmă, iar Silviu a devenit parte din trecutul ei.

Vedeta a mărturisit că viața merge înainte și că, în prezent, alege să se bucure de liniștea și de viața pe care și-a construit-o alături de partenerul său, George Restivan. 

„Aflu acum că într-un târg de vechituri se află la vânzare mai multe obiecte personale, fotografii etc., provenite, mai mult ca sigur, dintr-un depozit al celui care a fost tatăl copiilor mei.

Probabil așa trebuia să se întâmple. Lucrurile alea nu mai aparțin nimănui. Eu am lăsat trecutul în spate, Silviu a devenit trecut, iar trecutul nu se mai întoarce!

Viața merge mai departe, iar viața mea e frumoasă acum! Am o relație de cuplu așa cum mi-am dorit dintotdeauna, cu un partener empatic și iubitor, mă simt în siguranță când îi fac destăinuiri intime, fiindcă știu că putem avea încredere unul în celălalt!

Avem amândoi copiii adolescenți și problemele inerente, relații de reparat și restul vieții de trăit frumos și în tihnă!”

Bunuri care i-au aparținut lui Silviu Prigoană, fotografiate într-un târg din Capitală 

Printre obiectele surprinse în imaginile publicate se află și câteva amintiri personale din viața lui Silviu Prigoană. Una dintre fotografii îl înfățișează pe omul de afaceri în copilărie, în timp ce alte cadre prezintă tablouri în care apar fostele sale soții, Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Prigoană.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți si tras prin pl tot. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani.

Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a declarat bărbatul care a descoperit obiectele personale.

Ghid de cumpărături

alina puscau nunta
Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească Vedete românești
banner Adina Buzatu jpg
#Exclusiv Click!
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă Vedete românești
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la 46 de ani în Elveția. Își făcuse planuri să devină mamă adevarul.ro
image
Lucrurile lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare într-un târg de vechituri. Printre ele, fotografii cu Adriana Bahmuțeanu adevarul.ro

Parteneri

image
Radu Naum a „explodat” în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!” www.fanatik.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie observatornews.ro
image
Orașul din România în care gigantul italian Ferrero deschide prima sa fabrică din țara noastră: Producătorul Nutella și Kinder confirmă www.antena3.ro
image
Sondaj devastator. 68% dintre cetățenii europeni consideră că UE este într-o „deteriorare generală” sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date, prezentate de unul dintre cele mai influente think tankuri din Europa www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! as.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane playtech.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme www.fanatik.ro
image
Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă! www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Harald, dus la cimitir cu un G-Klasse! Noul rege Haakon, împietrit de durere, nu este alături de soția sa, Regina okmagazine.ro
image
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
image
#Istorie Modernă Universală
Decapitarea regelui Ludovic al XVI-lea. Cum a devenit ghilotina un simbol al Revoluției Franceze historia.ro
sora lui culita sterp
Geta Sterp este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară, iar Culiță a izbucnit în lacrimi: „Vladimir, vei avea...” Vedete românești
Larisa Iordache jpg
Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată” Vedete românești
vica blochina
Vica Blochina a pus tunurile pe bărbații care împart nota la restaurant: „Cum se numesc?” Vedete românești
sellyu si smaranda
FotoSmaranda Știrbu a devenit „doamna doctor”. Selly, mesaj emoționant după absolvirea iubitei sale Vedete românești
Geta Sterp jpg
Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp Vedete românești
image png
FotoCine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV Vedete românești
banner Adina Buzatu jpg
#Exclusiv Click!
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă Vedete românești
Andreea Marinescu jpg
Andreea Marinescu, în lacrimi. Ce a mărturisit vedeta Pro TV despre viața de părinte: „Nu ne-a fost deloc ușor” Vedete românești
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net