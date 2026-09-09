„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri

Adriana Bahmuțeanu transmite un mesaj la scurt timp după ce s-a aflat că mai multe bunuri care i-ar fi aparținut lui Silviu Prigoană au ajuns la un târg de vechituri. Iată reacția fostei soții a regretatului om de afaceri.

Reacția Adrianei după ce bunurile lui Silviu ar fi ajuns într-un târg de vechituri. Foto: Facebook & Arhiva Click!

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu obiecte care i-ar fi aparținut lui Silviu Prigoană, printre care documente, fotografii și alte lucruri personale, expuse la vânzare într-un târg de vechituri din Vitan. Un bărbat care le-a descoperit a publicat fotografiile pe Facebook, precizând că acestea au fost realizate în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Adriana Bahmuțeanu: „Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare”

La scurt timp după ce imaginile au devenit publice, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la cele întâmplate.

„Acum 12 ani am plecat dintr-o căsnicie grea și apăsătoare, cu doi copii mici și 1.000 de lei în geantă, doar cu hainele de pe noi!

Nu m-am uitat în urmă, nu m-a interesat decât să scap, să-mi protejez copilașii, să o iau de la capăt și să-mi văd de viață!

Am scăpat, după ani buni de reconstrucție interioară, de rănile pansate după tonele de lături, am scăpat de interminabile procese în instanță și acuze nefondate în presă, am scăpat de toată toxicitatea aia grea care îmi otrăvea sufletul!”, începe mesajul publicat de jurnalistă pe rețelele de socializare.

„Am scăpat și de ultima umbră de parvenitism!”

Adriana Bahmuțeanu a vorbit și despre perioada dificilă care a urmat despărțirii, dar și despre pașii pe care i-a făcut pentru a-și reconstrui viața. Vedeta spune că a trecut prin momente grele, însă a reușit să se ridice și să-și vindece rănile sufletești.

„Mi-am luat aer în piept și haine de la Dragon și, în perioada aia, am scăpat și de ultima umbră de parvenitism!

M-am ridicat de multe ori de pe scaunul de invitat TV și am plecat când situația devenea de nesuportat și lăturile mirositoare, mi-am reclădit viața, am mers și la școală, și la terapii, și la orice biserică îmi ieșea în cale, să-mi vindec sufletul!”

Ce spune jurnalista despre obiectele fostului soț, ajunse într-un târg de vechituri

În continuarea mesajului, Adriana susține că, cel mai probabil, obiectele personale ale fostului soț se aflau într-un depozit înainte de a ajunge la târgul de vechituri. Vedeta consideră că, poate, „așa trebuia să se întâmple”, subliniind că ea a lăsat trecutul în urmă, iar Silviu a devenit parte din trecutul ei.

Vedeta a mărturisit că viața merge înainte și că, în prezent, alege să se bucure de liniștea și de viața pe care și-a construit-o alături de partenerul său, George Restivan.

„Aflu acum că într-un târg de vechituri se află la vânzare mai multe obiecte personale, fotografii etc., provenite, mai mult ca sigur, dintr-un depozit al celui care a fost tatăl copiilor mei.

Probabil așa trebuia să se întâmple. Lucrurile alea nu mai aparțin nimănui. Eu am lăsat trecutul în spate, Silviu a devenit trecut, iar trecutul nu se mai întoarce!

Viața merge mai departe, iar viața mea e frumoasă acum! Am o relație de cuplu așa cum mi-am dorit dintotdeauna, cu un partener empatic și iubitor, mă simt în siguranță când îi fac destăinuiri intime, fiindcă știu că putem avea încredere unul în celălalt!

Avem amândoi copiii adolescenți și problemele inerente, relații de reparat și restul vieții de trăit frumos și în tihnă!”

Bunuri care i-au aparținut lui Silviu Prigoană, fotografiate într-un târg din Capitală

Printre obiectele surprinse în imaginile publicate se află și câteva amintiri personale din viața lui Silviu Prigoană. Una dintre fotografii îl înfățișează pe omul de afaceri în copilărie, în timp ce alte cadre prezintă tablouri în care apar fostele sale soții, Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Prigoană.

„Că tot vă povesteam de domn’ Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți si tras prin pl tot. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani.

Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred ca Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a declarat bărbatul care a descoperit obiectele personale.