Apar primele indicii în ancheta declanșată după incendiul devastator care a cuprins unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de lux din Poiana Brașov, Hotel Alpin.

O țigară uitată pe terasă ar fi putut provoca incendiul de la Hotelul Alpin Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta ca flăcările să fi izbucnit de la o țigară uitată de un turist pe terasa unui apartament, însă cauza exactă a dezastrului nu a fost stabilită oficial până în acest moment.

Cum a izbucnit focul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov

Incendiul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19:30, primele flăcări fiind observate în zona mansardei și a terasei unui apartament aflat la nivelurile superioare ale complexului. Ulterior, focul s-a propagat cu repeziciune la acoperiș, fațadă, mansardă și ultimele trei etaje ale clădirii.

Bilanțul pagubelor materiale este considerabil: flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 3.000 de metri pătrați, iar apartamentele situate între etajele 6 și 13 au fost distruse. Pentru limitarea dezastrului și prevenirea extinderii focului, la fața locului au acționat peste 150 de pompieri din șapte județe, într-o operațiune de amploare care a durat aproape 24 de ore.

Aproximativ 150 de persoane, atât turiști, cât și angajați au fost evacuate din complex, fără să fie înregistrate victime sau persoane rănite, iar alimentarea cu gaze naturale și energie electrică a fost întreruptă preventiv, potrivit relatărilor din presă.

De ce a fost atât de dificil de stins incendiul

Misiunea salvatorilor a fost una extrem de complicată din cauza particularităților arhitecturale ale clădirii, o parte importantă din structura construcției fiind realizată din lemn. Totodată, o piedică majoră a reprezentat-o acoperișul prevăzut cu două straturi de tablă, care a blocat accesul direct la focarele ascunse și a făcut dificilă localizarea zonelor în care focul a continuat să ardă mocnit timp de mai multe ore.

Pentru a putea ajunge la sursele de ardere, pompierii au fost nevoiți să decoperteze învelitoarea acoperișului, folosind în paralel camere cu termoviziune și drone pentru a depista focarele ascunse și a monitoriza permanent zonele afectate.