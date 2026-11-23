Incendiul izbucnit duminică seară, 22 noiembrie 2026, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, a mobilizat forțe impresionante de intervenție din patru județe timp de peste 12 ore, la doar trei luni după ce complexul a împlinit jumătate de secol de existență.

50 de ani de istorie pentru Hotelul Alpin din Poiana Brașov Foto: facebook

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate în siguranță, fără să se înregistreze victime, însă flăcările au distrus acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, extinzându-se pe o suprafață estimată la circa 2.000 de metri pătrați.

De ce a durat peste 12 ore intervenția pompierilor din patru județe la Hotelul Alpin

Alarma s-a dat duminică în jurul orei 19:30, iar operațiunile de stingere au continuat și luni dimineață, 23 noiembrie 2026, în condiții extrem de dificile. Potrivit reprezentanților hotelului, focul a izbucnit de la terasa unui apartament situat la etajele superioare și s-a propagat rapid la mansardă, acoperiș și fațadă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a explicat că misiunea salvatorilor a fost îngreunată considerabil de arhitectura acoperișului, construit din două straturi de tablă. Această structură a blocat accesul direct al apei și a favorizat menținerea focarelor ascunse, obligându-i pe pompieri să decoperteze treptat învelitoarea atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, folosind totodată camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană și monitorizarea zonelor în care focul ardea mocnit.

Ulterior, conducerea Hotelului Alpin a anunțat public că incendiul a fost stabilizat, mulțumind echipajelor de urgență și precizând că toate persoanele din complex au fost evacuate în siguranță, urmând să fie stabilite cauzele exacte ale izbucnirii focului.

Jumătate de secol de istorie

Incendiul a lovit complexul la scurt timp după un moment aniversar major: pe 20 august 2026, Hotelul Alpin a marcat exact 50 de ani de la deschidere. Unitatea și-a început activitatea în anul 1976, cu 70 de angajați, într-o perioadă în care Poiana Brașov era dezvoltată ca principal pol al turismului montan și al sporturilor de iarnă din România, potrivit Libertatea.

De-a lungul celor cinci decenii, clădirea a trecut prin numeroase modernizări, devenind astăzi un complex de patru stele alcătuit din Hotel Alpin (circa 150 de camere), Alpin Resort Apartments (114 apartamente) și Casa Alpin (25 de camere și șapte apartamente).

Destinul modern al resortului este strâns legat de omul de afaceri Claudiu Aron, care a cumpărat proprietatea în anul 2004 și a demarat un amplu proces de extindere și modernizare.

În prezent, complexul este operat prin societatea Alpin 2003 SRL, o afacere de familie în care Claudiu Aron și Ileana-Roxana Aron dețin fiecare câte 45% din părțile sociale și au calitatea de administratori, iar David Aron deține 10% și ocupă funcția de director executiv al grupului.

Sub administrarea familiei Aron, grupul a realizat investiții majore, printre care dezvoltarea proiectului Alpin Resort Apartments, evaluată istoric la aproximativ 14 milioane de euro, precum și achiziția și reconversia fostului Complex Favorit în 2022 – o investiție totală de peste 5 milioane de euro (1,65 milioane de euro achiziția și 3,5 milioane de euro renovarea), inaugurată pe 17 mai 2023 sub numele K2 Alpin, un centru de conferințe și evenimente de peste 7.200 de metri pătrați, cu 20 de săli și o capacitate maximă de 4.200 de participanți simultan (inclusiv sala principală Atlas, de circa 1.000 de locuri).

Din punct de vedere financiar, conform situațiilor disponibile pentru anul 2025, compania Alpin 2003 SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 70,7 milioane de lei (în ușoară scădere cu 4,1% față de cele 73,7 milioane de lei din 2024, dar peste rezultatele de 66,5 milioane de lei din 2023 și 55 de milioane de lei din 2019), un profit net de aproximativ 2,68 milioane de lei (față de 5,13 milioane de lei în anul precedent, pe fondul creșterii cheltuielilor totale la 70,74 milioane de lei), un număr mediu de 177 de salariați, active totale evaluate la peste 216 milioane de lei și datorii totale de circa 83,8 milioane de lei.