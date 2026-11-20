Experții vin și spun care sunt cele șapte trucuri e frumusețe pe care femeile de 50 de ani ar trebui să le aplice și pe care multe le-au descoperit cu timpul. Aceste lucruri îmbunătățesc viața și aspectul părului, dar și a pielii.

7 trucuri de frumusețe pentru femeile trecute de 50 de ani. Foto: magnific.com

Spălarea părului cu oțet de mere

Dr. Kala Parker, medic specialist în medicină de urgență pediatrică, spune că trucul ei preferat de beauty este să adauge oțet de mere în ritualul de spălare a părului creț. Este și foarte ușor de urmat.

Aceasta adaugă o cantitate oțet de mere amestecată cu mai multă apă, punând totulîntr-o sticlă cu aplicator sau cu pulverizator. Îl lasă să acționeze în păr aproximativ cinci minute înainte de a-l clăti, iar părul va deveni mai moale și mai hidratat.

„Îmi îndepărtează tot sebumul din păr și îl curăță mai bine decât orice șampon pe care l-am folosit vreodată și este mult mai ieftin”, a explicat ea. „Fac asta de un an și chiar stilistul meu de păr a remarcat că părul meu nu mai era atât de încărcat cu produs și nu mai era la fel de uscat ca înainte după spălare”, a mai spus ea, conform huffpost.com.

Înlocuiește fardul de obraz pudră, cu cel lichid

Makeup artistul Jenny Patinkin spune că trecerea de la blush-ul pudră la blush-ul lichid sau cremă este cheia unui machiaj natural în general.

„Pudrele pot arăta fie prăfoase pe piele, fie pot conține particule strălucitoare care se strâng în liniile fine, în timp ce cremele și produsele lichide oferă o strălucire mai hidratată și cu aspect natural”, a spus experta.

Nu uita de protecția solară

La 52 de ani, Dr. Vibha Gambhir, medic specialist în proceduri cosmetice faciale non-chirurgicale, spune că trucul ei de bază este să aplice cremă cu protecție solară în fiecare dimineață și retinoid în fiecare seară.

„Am făcut ambele lucruri timp de peste 20 de ani fără să sar peste ele și sunt singurele două lucruri pe care le-aș păstra în rutină. Ca femeie sud-asiatică, am învățat de timpuriu că pigmentarea este aspectul care îmi dă de gol pielea cel mai repede. Expunerea la soare apare sub formă de pete închise la culoare mai degrabă decât linii, iar acestea sunt mult mai greu de estompat decât de prevenit. De aceea, crema cu protecție solară nu este negociabilă pentru mine, inclusiv iarna”, a spus ea.

Cum se procedează cu produsele de îngrijire a pielii

Liz Folce, fondatoarea și CEO-ul brandului de îngrijire a pielii Nakery Beauty, spune că de-a lungul anilor a învățat cât de mult se schimbă nevoile pielii noastre din cauza multor factori, precum mediul în care ne aflăm, ce mâncăm, câtă apă bem și așa mai departe. Îi place să își schimbe produsele de skincare în funcție de stilul ei de viață, pentru a ajuta pielea să primească cel mai bun tratament posibil, în echilibru cu ceea ce introduce în organism

„Uneori înseamnă o cremă mai grea și mai densă, pentru momentele în care pielea mea pur și simplu nu primește suficientă hidratare; alteori înseamnă multe pulverizări cu spray-ul meu cu magneziu pentru umflături și inflamații; alteori înseamnă doar o aplicare rapidă pe sprâncene și buze datorită unei creme de noapte extraordinare care continuă să acționeze când mă trezesc, iar eu îmi văd mai departe de zi”, a afirmat Folce, conform sursei citate.

Apa rece trezește pielea

Ramina Khachi, fondatoarea companiei de îngrijire a pielii Go Beauty, spune că trucul ei preferat de beauty este folosirea apei reci pe piele. Începe fiecare dimineață cu apă cu gheață pe față. Își potrivește apa cât de rece poate suporta și fie se spală pe față cu ea, fie își cufundă fața într-un bol cu apă cu gheață timp de câteva secunde, ceea ce o face să se simtă revigorată și pregătită pentru ziua respectivă.

„De asemenea, termin fiecare duș cu cel puțin 30 de secunde de apă rece. Îmi trezește pielea la viață, reduce aspectul pufos și lasă tenul să arate calm și proaspăt”, spune ea. „Am început să fac asta acum mai bine de 15 ani”, a mărturisit ea.

Folosirea minoxidilului pe marginile scalpului

În jurul vârstei de 50 de ani, medicul stomatolog estetician Dr. Catrise Austin a observat o rărire a părului pe margini, după ani în care a purtat cozi lungi și strânse sus. „Îmi plăcea aspectul, dar tragerea constantă își punea amprenta pe linia părului. Este posibil ca și menopauza să fi jucat un rol”, a spus ea.

Însă, după ce stilistul ei i-a recomandat minoxidil,un tratament topic ce ajută la stimularea creșterii părului, a observat că acesta chiar funcționa. „Am aplicat lichidul direct pe scalp, de-a lungul zonelor unde părul se rărise. După câteva luni de folosire și după ce am renunțat la cozile strânse, am observat îmbunătățiri.”

Ea a menționat combinația dintre a le oferi marginilor scalpului șansa de a se reface prin purtarea altor coafuri și tratarea răriri părului. „Cea mai mare lecție a mea de beauty a fost că uneori trebuie să îi dai coafurii tale preferate o vacanță. O coadă frumoasă nu merita să îmi sacrific linia părului.”

Uleiuri și seruri

În ceea ce privește produsele de beauty, speakerul motivațional Caroline Baudino are grijă în mod intenționat de părul și corpul ei. Este în mod constant în fața camerei și vorbește cu sutele de mii de urmăritori ai săi, așa că este foarte atentă la serurile și uleiurile pe care le folosește.

„Așadar, serurile de păr, uleiul de corp și crema cu protecție solară sunt piese de bază. Un pic de ulei de corp îi oferă pielii mele o strălucire frumoasă, iar adăugarea unor picături bronzante în fondul de ten îmi oferă acel aspect ca un sărut de soare. La 54 de ani, totul ține de ritualuri mici și consecvente care mă ajută să arăt și să mă simt cât mai bine”, a declarat ea.