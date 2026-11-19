Te trezeşte durerea din umăr când te întorci pe partea aceea, iar dimineaţa nu mai ajungi cu mâna la spate ca să-ţi prinzi părul sau să-ţi pui geaca. Nu ai căzut, nu ai ridicat nimic greu. Dacă ai trecut de 40 de ani, s-ar putea să fie umărul îngheţat.

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„O problemă care sperie prin cât durează, dar care, de cele mai multe ori, trece. Capsula sau manşonul care înveleşte articulaţia se inflamează, apoi se îngroaşă şi se strânge.

Umărul rămâne fără loc de mişcare. De aceea nu se mişcă bine nici când încerci tu, nici când altcineva îţi ridică braţul — semnul după care specialistul îl deosebeşte de o tendinită”, ne-a explicat Tuncay Ozturk, specialist osteopat.

Cui i se întâmplă

La 2–5 oameni din 100, cel mai des între 40 şi 60 de ani, mai ales la femei. Riscul creşte la cei cu diabet (aproape unul din şapte îl face, adică de cinci ori mai des decât ceilalţi) şi la cei cu probleme de tiroidă. Poate porni şi după ce braţul a stat imobilizat, după o fractură sau o operaţie. Adesea, însă, nu are o cauză clară.

Cât durează

„Umărul îngheţat trece prin trei etape: întâi durerea creşte, mai ales noaptea; apoi durerea scade, dar umărul rămâne ţeapăn; la final, mişcarea revine treptat. De obicei, totul durează unul-doi ani, uneori mai mult.

Vestea bună e că, într-un studiu pe 223 de pacienţi urmăriţi în medie peste patru ani, 59% aveau umărul normal sau aproape normal şi doar 6% mai aveau probleme serioase. Umărul îngheţat cere răbdare, nu forţă. Mişcat cu grijă, se dezgheaţă”, a mai spus Tuncay Ozturk.

Tuncay Ozturk, specialist osteopat Foto: arhiva personala

Ce ajută

√ Nu forţa. În faza dureroasă, întinderile forţate fac mai mult rău decât bine. Un studiu olandez a arătat că, după doi ani, 89% dintre cei care au făcut exerciţii doar în limita durerii aveau umărul normal sau aproape normal, faţă de 63% dintre cei cu întinderi intense.

√ Mişcarea blândă, în limita durerii: aplecat uşor în faţă, lasă braţul să atârne şi desenează cercuri mici, ca un pendul; alunecă mâna pe masă, înainte şi în lateral; „urcă” degetele pe perete. Puţin şi des, de câteva ori pe zi.

√ Căldura: o pernă caldă, 15–20 de minute înainte de exerciţii, relaxează umărul.

√ Somnul: dormi pe spate sau pe partea sănătoasă, cu o pernă sub braţ.

√ Durerea ţinută sub control, ca să te poţi mişca, cu tratamentul pe care ţi-l recomandă medicul.

√ Kinetoterapia şi terapia manuală, potrivite etapei în care eşti, fac drumul mai uşor: întâi calmezi durerea, apoi câştigi mişcare, puţin câte puţin.

Când mergi la medic

Recomandarea este să mergi repede la medic dacă durerea a apărut după o cădere şi nu mai poţi ridica braţul, dacă umărul e roşu şi fierbinte, dacă ai febră sau dacă ai slăbit fără să vrei. Durerea bruscă în umărul stâng, cu apăsare în piept, lipsă de aer sau transpiraţii, poate fi un infarct: sună la 112.