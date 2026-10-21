 Ce este diabetul de tip 5? Multe cazuri rămân nediagnosticate
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Ce este diabetul de tip 5? Multe cazuri rămân nediagnosticate

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Afecțiunea se caracterizează printr-un deficit de insulină provocat de subnutriția din primii ani de viață și afectează milioane de persoane, în special din țările cu venituri mici și medii.

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Foto: Shutterstock

Deși această boală nu afectează pancreasul, ea pare să aibă o legătură puternică cu glicemia. Creierul este considerat un „organ sensibil la insulină”, iar organizația Alzheimer's Society explică faptul că „unele dintre modificările care apar în boala Alzheimer sunt similare celor întâlnite în diabet”.

Oamenii de știință au dezbătut timp de decenii și existența unui „diabet de tip 5”. După ce a introdus această afecțiune în clasificarea sa în 1985, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a eliminat-o în 1999, invocând lipsa dovezilor științifice.

Însă, în 2025, diabetul de tip 5 a fost recunoscut oficial de Federația Internațională de Diabet (IDF).

Ce este diabetul de tip 5?

Cunoscut anterior drept diabet zaharat asociat malnutriției (MRDM), diabetul de tip 5 apare ca urmare a subnutriției, în special în copilărie și adolescență.

Lipsa alimentelor și/sau a nutrienților afectează dezvoltarea pancreasului și duce la un deficit de insulină.

Federația Internațională de Diabet estimează că „milioane” de persoane, în special din țările cu venituri mici și medii, ar putea trăi cu diabet de tip 5. Totuși, reprezentanții organizației atrag atenția că multe dintre aceste persoane sunt diagnosticate greșit cu diabet de tip 1 sau de tip 2.

Mai exact, se estimează că aproximativ 25 de milioane de persoane din Asia și Africa ar putea avea această afecțiune.

Care sunt simptomele diabetului de tip 5?

Simptomele pot fi foarte asemănătoare cu cele ale diabetului de tip 1 și apar frecvent la copii și tineri.

Printre acestea se numără:

  • Sete excesivă;
  • Nevoia de a urina mai des;
  • Vedere încețoșată;
  • Oboseală;
  • Senzație de foame mai intensă decât de obicei;
  • Scădere inexplicabilă în greutate.

Spre deosebire de persoanele cu diabet de tip 1, cele cu diabet de tip 5 nu prezintă o distrugere autoimună a celulelor pancreatice. Cu alte cuvinte, diabetul de tip 5 nu este o boală autoimună.

Unii specialiști susțin că recunoașterea diabetului de tip 5 era necesară de multă vreme, deoarece se află în atenția cercetătorilor de peste 70 de ani, dar această afecțiune a fost neglijată de sistemul global de sănătate.

Cercetătorii au explicat pentru publicația Huffinton Post: „Din cauza datelor insuficiente, abordarea terapeutică optimă pentru diabetul de tip 5 nu se bazează, în prezent, pe intervenții susținute de dovezi științifice.”

Potrivit analizei, recomandările oferite în mod obișnuit persoanelor cu diabet de tip 2, inclusiv cele privind scăderea în greutate, nu sunt utile în acest caz. Persoanele cu diabet de tip 5 au, de regulă, un indice de masă corporală (IMC) scăzut.

„Persoanele cu diabet de tip 5 ar putea avea nevoie doar de cantități foarte mici de insulină sau de alte metode care să stimuleze secreția de insulină, pentru a controla hiperglicemia și a evita hipoglicemia.”

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a identifica cea mai eficientă modalitate de tratare a diabetului de tip 5.

Cu toate acestea, unii specialiști consideră că recunoașterea oficială a afecțiunii reprezintă un pas înainte necesar și important.

Sursa: Huffington Post

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