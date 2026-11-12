 De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat. Ce semnal îți transmite organismul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat. Ce semnal îți transmite organismul

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cobori din pat şi primii paşi sunt ca pe cioburi: o durere ascuţită sub călcâi, spre interior. Se linişteşte după câteva minute, dar revine după ce stai jos sau după o zi în picioare. 

De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat
De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat Foto: Shutterstock

Una din zece persoane se confruntă cu fasciita plantară cel puțin o dată în viață, afecțiunea fiind întâlnită cel mai des la persoanele cu vârste între 40 și 60 de ani.

Fascia plantară este banda groasă de ţesut care pleacă de la călcâi spre degete şi ţine bolta piciorului ca o coardă de arc. Încărcată zi de zi mai mult decât suportă, se uzează la prinderea de călcâi. Nu este o inflamaţie, ci o uzură, de aceea se tratează cu încărcare dozată, nu cu repaus. «Pintenul calcanean» de pe radiografie nu este cauza: îl au şi mulţi oameni fără nicio durere şi rămâne şi după ce durerea a trecut”, explică Tuncay Ozturk, osteopat.

Cui i se întâmplă

Specialistul spune că cel mai mare factor de risc este glezna care nu se îndoaie destul în sus: gambele scurte şi rigide.

Urmează kilogramele: dacă ai peste 27 indice de masă corporală, riscul este de aproape patru ori mai mare.

Tuncay Ozturk, osteopat
Tuncay Ozturk, osteopat Foto: Arhiva personala

Alţi factori care pot declanşa această problemă sunt: munca în picioare toată ziua, pantofii plaţi şi o creştere bruscă a mersului sau alergării.

Ce ajută

Întinderea fasciei, înainte de primii paşi ai zilei. Din şezut, glezna pe genunchiul celălalt, trage degetele spre tine până simţi coarda din talpă şi ţine 10 secunde. Repetă de 10 ori, 3 serii pe zi.

Întărirea: Un prosop rulat sub degete şi ridicări lente pe vârfuri, pe un picior: 3 secunde sus, 2 ţinut, 3 jos. Faci câte 3 serii de 12, o dată la două zile.

Gambele: mâinile în perete, piciorul dureros în spate, călcâiul pe podea, 30 de secunde, de câteva ori pe zi.

Pantofii: călcâi amortizat şi puţin înălţat; fără şlapi, fără desculţ pe podea tare. Un suport plantar din comerţ ajută la început la fel de bine ca unul la comandă.

Kilogramele în minus şi mersul dozat; pauza totală nu vindecă nimic.

Terapia manuală şi kinetoterapia, ca sprijin pentru exerciţii, nu în locul lor.

Ce nu te ajută pe termen lung

„Infiltraţiile cu cortizon liniştesc pentru scurt timp, nu tratează cauza, iar repetate pot rupe fascia la cam unul din patruzeci de pacienţi.

Atela de noapte are dovezi neconcludente. Operaţia e ultima soluţie, după cel puţin şase luni de tratament corect”, mai spune Tuncay Ozturk.

Când mergi la medic

Mergi repede dacă ai simţit un pocnet urmat de durere bruscă, dacă nu mai poţi călca după o căzătură, dacă te doare şi noaptea, în repaus, dacă talpa amorţeşte sau furnică, sau dacă te dor ambele călcâie şi ai dimineaţa şi spatele ţeapăn.

Se vindecă încet, dar se vindecă: cu tratament corect, patru din cinci oameni sunt bine într-un an. Cu întinderea de dimineaţă şi gambele puternice, primii paşi ai zilei devin iar doar paşi.

Ghid de cumpărături

Bellu FOTO FB Cimitirul Bellu jpg
Mormântul de peste un milion de dolari din Cimitirul Bellu! Cui îi aparține Fapt divers
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
image
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari din donații adevarul.ro
image
Tramvaiul 21, blocat de o mașină parcată neregulamentar. Incidentul a stârnit ironii pe Facebook: „Tramvaiul circula greșit!” adevarul.ro

Parteneri

image
UTA Arad a fost vândută! Alexandru Meszar iese din club, iar un grup de investitori preia echipa. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Noua hartă a României: doar 15 județe, 146 de orașe devin comune, iar Primăria Capitalei ar putea dispărea observatornews.ro
image
Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” www.antena3.ro
image
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan, explicații dure după scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni: „Este violență / „Poate mâine un copil îi ia exemplul și înjură profesorii / Poate le dă cu ceva în cap” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric playtech.ro
image
Atac la foștii selecționeri înainte de România – Polonia: „Nu au carte!” www.fanatik.ro
image
Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
somn (1) jpg
Dormim prea puțin? Ce legătură există între orele de somn și sănătatea mintală Stil de viață
Horoscop
Horoscop vineri, 13 noiembrie 2026. Peștii au nevoie de un plan bine pus la punct, iar Gemenii primesc încurajări de la cei dragi Horoscop
Celulita jpg
Celulita, marea teamă a pacientelor. Ce este tehnica Diamond Incision, procedura care o face aproape invizibilă Advertoriale
5 sienna miller jpg jpeg
Sienna Miller, la 44 de ani, dezvăluie trucul de machiaj pentru estomparea cearcănelor, învățat de la fiica sa. Metoda oferă instantaneu un aspect mai tânăr și luminos Trucuri de frumusețe
horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop joi, 12 noiembrie 2026. Berbecii au parte de surprize în dragoste, iar Gemenii se pregătesc de câștiguri mari Horoscop
Rac Mercur retrograd jpg
5 zodii sunt eliberate la ieșirea lui Mercur din retrograd. Viața lor devine mai ușoară din 13 noiembrie Horoscop
zodiac zodii horoscop shutterstock1 jpeg
3 zodii își schimbă viața de mâine, 12 noiembrie 2026. Începe o perioadă a transformărilor majore Horoscop
cadouri jpeg
Cum a evoluat industria cadourilor pentru femei în România în ultimii 50 de ani? Advertoriale
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net