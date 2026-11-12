De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat. Ce semnal îți transmite organismul

Cobori din pat şi primii paşi sunt ca pe cioburi: o durere ascuţită sub călcâi, spre interior. Se linişteşte după câteva minute, dar revine după ce stai jos sau după o zi în picioare.

De ce te doare călcâiul când te dai jos din pat Foto: Shutterstock

Una din zece persoane se confruntă cu fasciita plantară cel puțin o dată în viață, afecțiunea fiind întâlnită cel mai des la persoanele cu vârste între 40 și 60 de ani.

„Fascia plantară este banda groasă de ţesut care pleacă de la călcâi spre degete şi ţine bolta piciorului ca o coardă de arc. Încărcată zi de zi mai mult decât suportă, se uzează la prinderea de călcâi. Nu este o inflamaţie, ci o uzură, de aceea se tratează cu încărcare dozată, nu cu repaus. «Pintenul calcanean» de pe radiografie nu este cauza: îl au şi mulţi oameni fără nicio durere şi rămâne şi după ce durerea a trecut”, explică Tuncay Ozturk, osteopat.

Cui i se întâmplă

Specialistul spune că cel mai mare factor de risc este glezna care nu se îndoaie destul în sus: gambele scurte şi rigide.

Urmează kilogramele: dacă ai peste 27 indice de masă corporală, riscul este de aproape patru ori mai mare.

Tuncay Ozturk, osteopat Foto: Arhiva personala

Alţi factori care pot declanşa această problemă sunt: munca în picioare toată ziua, pantofii plaţi şi o creştere bruscă a mersului sau alergării.

Ce ajută

Întinderea fasciei, înainte de primii paşi ai zilei. Din şezut, glezna pe genunchiul celălalt, trage degetele spre tine până simţi coarda din talpă şi ţine 10 secunde. Repetă de 10 ori, 3 serii pe zi.

Întărirea: Un prosop rulat sub degete şi ridicări lente pe vârfuri, pe un picior: 3 secunde sus, 2 ţinut, 3 jos. Faci câte 3 serii de 12, o dată la două zile.

Gambele: mâinile în perete, piciorul dureros în spate, călcâiul pe podea, 30 de secunde, de câteva ori pe zi.

Pantofii: călcâi amortizat şi puţin înălţat; fără şlapi, fără desculţ pe podea tare. Un suport plantar din comerţ ajută la început la fel de bine ca unul la comandă.

Kilogramele în minus şi mersul dozat; pauza totală nu vindecă nimic.

Terapia manuală şi kinetoterapia, ca sprijin pentru exerciţii, nu în locul lor.

Ce nu te ajută pe termen lung

„Infiltraţiile cu cortizon liniştesc pentru scurt timp, nu tratează cauza, iar repetate pot rupe fascia la cam unul din patruzeci de pacienţi.

Atela de noapte are dovezi neconcludente. Operaţia e ultima soluţie, după cel puţin şase luni de tratament corect”, mai spune Tuncay Ozturk.

Când mergi la medic

Mergi repede dacă ai simţit un pocnet urmat de durere bruscă, dacă nu mai poţi călca după o căzătură, dacă te doare şi noaptea, în repaus, dacă talpa amorţeşte sau furnică, sau dacă te dor ambele călcâie şi ai dimineaţa şi spatele ţeapăn.

Se vindecă încet, dar se vindecă: cu tratament corect, patru din cinci oameni sunt bine într-un an. Cu întinderea de dimineaţă şi gambele puternice, primii paşi ai zilei devin iar doar paşi.