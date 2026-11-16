8 remedii pentru durerea în gât care chiar funcționează

De la dușurile fierbinți până la ceaiurile calde, există numeroase metode prin care poți reduce inflamația și durerea în gât, chiar la tine acasă.

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Indiferent dacă te confrunți cu alergii, o infecție virală neplăcută, o infecție bacteriană sau o altă problemă de sănătate, durerea în gât (cunoscută și sub numele de faringită) nu este niciodată plăcută. Din fericire, există câteva lucruri pe care le poți face acasă pentru a ameliora disconfortul.

Medicul specialist în medicina de familie Amy Zack recomandă opt metode verificate pentru calmarea durerii în gât.

1. Băuturi calde sau reci

Bea cu înghițituri mici lichide calde, precum ceaiul sau supa de pui. Poți încerca și băuturi reci, cum ar fi apa cu gheață sau un ceai de plante răcit.

„Lichidele calde ajută la fluidizarea mucusului și la curățarea gâtului”, explică dr. Zack. „Temperaturile ridicate pot reduce și tusea, deoarece calmează partea din spate a gâtului. În schimb, lichidele reci pot ameliora durerea și inflamația. Încearcă atât băuturi calde, cât și reci, pentru a descoperi ce funcționează cel mai bine în cazul tău.”

2. Mierea

Mierea formează un strat protector pe mucoasa gâtului și contribuie la calmarea iritației. De asemenea, are proprietăți antibacteriene, iar gustul său dulce poate calma terminațiile nervoase din gât, reducând tusea.

Poți consuma miere în mai multe moduri:

Adăugată în ceai cald;

Amestecată cu apă caldă și suc de lămâie;

Ca ingredient în dropsuri pentru tuse, pastile de supt sau spray-uri pentru gât.

Dacă vrei să obții un efect calmant mai pronunțat, poți înghiți și o linguriță de miere ca atare.

Dr. Zack subliniază însă că mierea nu trebuie administrată niciodată copiilor cu vârsta sub un an, deoarece crește riscul de botulism infantil.

3. Alimente congelate

Dacă simți că gâtul îți arde, o masă fierbinte ar putea fi ultimul lucru pe care ți-l dorești.

În această situație, poți înlocui supa fierbinte de pui cu o înghețată pe băț, câteva bucățele de gheață sau un bol cu sorbet.

Temperatura scăzută poate contribui la calmarea temporară a durerii și a senzației de arsură.

4. Gargară cu apă sărată sau bicarbonat de sodiu

Dizolvă o jumătate de linguriță de sare sau de bicarbonat de sodiu într-un pahar cu apă caldă.

Fă gargară cu acest amestec la fiecare trei ore, dar ai grijă să nu îl înghiți.

Apa sărată poate contribui la reducerea umflăturii și a durerii, în timp ce bicarbonatul de sodiu calmează gâtul și poate ajuta la fluidizarea mucusului.

5. Aburii și umiditatea

Fă un duș fierbinte. Potrivit dr. Zack, aburii ajută la fluidizarea mucusului și pot hidrata și calma gâtul iritat.

Dacă ai acasă un umidificator, folosirea acestuia poate preveni uscarea gâtului, mai ales dacă obișnuiești să respiri pe gură.

6. Medicamente disponibile fără prescripție medicală

Medicamentele care se eliberează fără rețetă, precum paracetamolul, pot ajuta la ameliorarea durerii în gât.

Ibuprofenul poate reduce atât inflamația, cât și durerea. De asemenea, poate fi util pentru ameliorarea durerilor musculare și a altor simptome dureroase care însoțesc infecțiile virale.

„Histaminele sunt substanțe chimice pe care organismul le produce pentru a lupta împotriva substanțelor străine. Uneori însă, organismul produce un răspuns exagerat, ceea ce declanșează simptome precum congestia nazală, care poate agrava durerea în gât”, explică dr. Zack.

Antihistaminicele pot contribui la reducerea congestiei nazale și a secrețiilor care se scurg din nas spre partea din spate a gâtului, prevenind astfel o parte din iritație.

7. Pastile de supt și spray-uri pentru gât

Pastilele de supt și spray-urile pentru gât ajută la menținerea umidității mucoasei. Dacă au în compoziție substanțe medicamentoase, acestea pot avea și un ușor efect anestezic local.

Trebuie să ții cont însă că unele dintre aceste produse conțin benzocaină.

Această substanță poate ameliora durerea, dar produsele respective trebuie utilizate de cel mult patru ori pe zi, potrivit recomandării prezentate în articol. Respectă întotdeauna și instrucțiunile din prospect.

8. Odihna

Culcă-te la o oră rezonabilă și asigură-te că dormi suficient. Repetă acest lucru ori de câte ori simți nevoia.

„Nu subestima efectul benefic pe care odihna, atât a corpului, cât și a vocii, îl poate avea asupra recuperării”, spune dr. Zack.

Există însă un aspect de care trebuie să ții cont: poziția complet orizontală poate accentua umflarea țesuturilor din partea din spate a gâtului și congestia, din cauza presiunii crescute în această zonă.

Dacă simți disconfort atunci când stai întins, încearcă să dormi cu partea superioară a corpului ușor ridicată sau să te odihnești într-un fotoliu, sprijinit pe perne.

Când trebuie să mergi la medic dacă te doare gâtul

Dr. Zack recomandă să îți folosești discernământul atunci când decizi dacă este necesar să soliciți ajutor medical.

Contactează un medic dacă:

Ai o durere severă în gât, care nu se ameliorează sau care iradiază spre ureche.

Te confrunți cu greață, vărsături sau dureri abdominale.

Ai dificultăți la înghițire, respirație sau la deschiderea gurii.

Tușești cu sânge sau observi sânge în salivă.

Simți ganglioni limfatici măriți sau noduli în zona gâtului.

Observi pete albe în partea din spate a gâtului sau ai o erupție cutanată, posibile semne ale unei infecții streptococice sau ale scarlatinei.

Ai febră mare.

Îți pierzi vocea pentru mai mult de una sau două săptămâni.

Dacă ai dificultăți de respirație, solicită imediat asistență medicală de urgență.

„Remediile folosite acasă sunt excelente pentru o durere ușoară în gât. Dar cea mai bună modalitate de a afla ce anume îți provoacă disconfortul este să mergi la medic”, recomandă dr. Zack.

Sursa: Cleveland Clinic