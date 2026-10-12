Stațiunea din România recomandată turiștilor care vor schi la prețuri mai mici decât în Alpi

Poiana Brașov se află printre destinațiile europene recomandate turiștilor care își doresc o vacanță la schi fără costurile ridicate întâlnite în marile stațiuni din Alpi. Stațiunea de lângă Brașov a fost inclusă într-o selecție de locuri unde iubitorii sporturilor de iarnă pot găsi pârtii bune, servicii moderne și prețuri mai prietenoase.

Poiana Brașov Foto: Info Poiana Brașov

Situată în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute orașe turistice din România, Poiana Brașov oferă o combinație între activitățile de pe pârtie și posibilitatea de a vizita obiectivele istorice din Brașov.

Poiana Brașov, o variantă pentru schiorii cu bugete diferite

Stațiunea este apreciată pentru infrastructura destinată sporturilor de iarnă și pentru varietatea pârtiilor. Poiana Brașov dispune de peste 24 de kilometri de trasee de schi, potrivite atât pentru cei care fac primii pași pe zăpadă, cât și pentru schiorii experimentați, notează The Independent.

Pe lângă pârtii, turiștii au la dispoziție instalații moderne de transport pe cablu, școli de schi și numeroase variante de cazare. Costurile pentru cazare, abonamentele de acces pe pârtie, lecțiile de schi și mesele la restaurante sunt considerate mai reduse comparativ cu multe stațiuni alpine cunoscute.

Un avantaj important este și apropierea de municipiul Brașov. După o zi petrecută la schi, turiștii pot explora centrul istoric medieval al orașului sau alte atracții din împrejurimi.

Accesul în Poiana Brașov este facil. Aeroportul Brașov-Ghimbav se află la aproximativ 25-30 de minute distanță, iar turiștii pot lua în calcul și sosirea prin București, în funcție de ofertele disponibile pentru transport.

Din Brașov, stațiunea se află la aproximativ 12 kilometri și poate fi accesată inclusiv cu transportul public local.

Alte stațiuni europene unde schiul poate fi mai accesibil

Alături de Poiana Brașov, în selecția destinațiilor de iarnă cu prețuri mai echilibrate apar și stațiuni din Norvegia, Bulgaria și Italia.

Geilo, din Norvegia, este prezentată ca o alternativă la stațiunile consacrate din Franța și Elveția. Stațiunea are aproximativ 40 de kilometri de pârtii și este potrivită inclusiv pentru familii. Accesul este posibil cu trenul, iar călătoria din Oslo durează aproximativ trei ore și jumătate.

O altă destinație recomandată este Boroveț, în Bulgaria. Stațiunea dispune de aproximativ 58 de kilometri de pârtii, zone împădurite și școli de schi, fiind o alegere populară pentru începători și familii. Boroveț se află la aproximativ 68-75 de kilometri de Sofia.

Bardonecchia, din Italia, completează lista destinațiilor de schi mai accesibile. Stațiunea oferă aproximativ 100 de kilometri de pârtii pentru diferite niveluri de experiență și este cunoscută și pentru faptul că a găzduit probe de snowboard la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino din 2006.

Turiștii pot ajunge în Bardonecchia cu trenul din Torino, într-o călătorie de aproximativ 90 de minute.