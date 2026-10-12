 Tragedie pe DN67, în Vâlcea. Trei tineri au murit, două adolescente de 17 ani și un băiat de 25 de ani, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Alte două persoane au ajuns la spital
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Tragedie pe DN67, în Vâlcea. Trei tineri au murit, două adolescente de 17 ani și un băiat de 25 de ani, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Alte două persoane au ajuns la spital

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Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN67, în localitatea Mihăești, județul Vâlcea. Trei persoane, printre care două adolescente de 17 ani și un tânăr de 25 de ani, au murit după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital. Polițiștii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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Foto: isu valcea

Cum s-a produs accidentul mortal din Mihăești, județul Vâlcea

Accidentul a avut loc în jurul orei 23:30, pe DN67, în localitatea Mihăești. La locul impactului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe, pentru salvarea victimelor și asigurarea zonei.

Conform primelor informații din anchetă, un șofer în vârstă de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers într-o curbă. Pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, autoturismul ar fi ajuns pe sensul opus de circulație și s-ar fi izbit frontal de o altă mașină.

Cel de-al doilea vehicul era condus de un bărbat de 67 de ani, din localitatea Orlești. Impactul a fost extrem de puternic, iar pentru trei dintre ocupanții primului autoturism urmările au fost fatale.

Două adolescente de 17 ani și un șofer de 25 de ani au murit

Bilanțul accidentului de pe DN67 este unul tragic: trei persoane și-au pierdut viața. Este vorba despre șoferul de 25 de ani și două adolescente, ambele în vârstă de 17 ani, care se aflau în mașina acestuia.

Cele două fete proveneau din Ocnele Mari, respectiv din localitatea Roești. În ciuda intervenției echipajelor de salvare, victimele nu au supraviețuit impactului.

În cel de-al doilea autoturism se aflau conducătorul auto, în vârstă de 67 de ani, și o femeie de 61 de ani. Amândoi au fost răniți în urma coliziunii și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii verifică împrejurările în care s-a produs tragedia

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost factorii care au contribuit la coliziunea frontală.

Potrivit informațiilor disponibile, șoferul de 67 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza stării sale de sănătate. Pentru stabilirea alcoolemiei, au fost recoltate probe biologice de sânge.

Cercetările sunt efectuate de polițiștii rutieri din Vâlcea, care urmează să clarifice toate detaliile legate de dinamica accidentului.

Trafic blocat pe DN67 după accident

În urma coliziunii, circulația pe DN67 a fost oprită complet în zona accidentului. Pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor, traficul a fost deviat pe drumul comunal 128.

Accidentul din Mihăești readuce în atenție pericolele generate de neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Stabilirea cauzelor exacte ale tragediei rămâne în sarcina anchetatorilor.

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