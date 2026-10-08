 Planul Roșu de Intervenție, activat în Vâlcea după un accident grav. Un microbuz s-a ciocnit cu o mașină
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Planul Roșu de Intervenție, activat în Vâlcea după un accident grav. Un microbuz s-a ciocnit cu o mașină

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A fost cod roșu în județul Vâlcea, în urma unui accident grav. Autoritățile au activat joi, 8 octombrie, Planul Roșu de Intervenție , după ce un microbuz destinat transportului de persoane s-a ciocnit cu un autoturism.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat după un accident în Vâlcea.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat după un accident în Vâlcea. Foto: arhivă

Numărul mare de persoane implicate, aproximativ zece, a determinat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea să activeze Planul Roșu de Intervenție. Imediat după ce accidentul a fost sesizat prin apelul la 112, mai multe echipaje s-au deplasat la fața locului.

Plan Roșu de Intervenție activat în Vâlcea, după un accident grav

Incidentul a avut loc joi, 8 octombrie, în localitatea Mateești, județul Vâlcea. Acolo, un microbuz de transport persoane s-a ciocnit violent cu un autoturism. Implicate au fost aproximativ zece persoane, iar alarma a fost dată printr-un apel la 112. 

La fața locului s-au deplasat pompierii cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o ambulanţă SMURD şi trei ambulanţe SAJ.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de descarcerare şi prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mateeşti.

S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Staţiei de Pompieri Grădiştea, Punctului de Lucru Horezu şi Punctului de Lucru Buneşti, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o ambulanţă SMURD şi 3 ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Vâlcea.

Printre victime, și un copil

Autoritățile susțin că accidentul s-a produs pe drumul județean către orașul Berbești. La fața locului au fost evaluate toate persoanele implicate. Printre victime se află și o minoră, care a scăpat doar cu o contuzie la umăr.

„În accident au fost implicați 10 adulți și o minoră, care prezintă o contuzie ușoară la umărul drept”, au mai transmis reprezentanții ISU Vâlcea. Salvatorii au luat imediat măsurile de prevenire și stingere a incediilor, având în vedere scurgerile de combustibil și avariile la sistemele electrice ale vehiculelelor implicate.

Circulația în zona localității Mateești a fost temporar îngreunată. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului și cauzele producerii incidentului.

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