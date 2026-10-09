 Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul tinerei găsite într-o valiză în Olt. A plecat de la Parchet după câteva minute
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Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul tinerei găsite într-o valiză în Olt. A plecat de la Parchet după câteva minute

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Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani cercetat pentru omor calificat în cazul tinerei de 28 de ani al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză în râul Olt, a ajuns vineri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Acesta a fost adus în fața anchetatorilor pentru audieri, după ce a fost repatriat din Elveția la începutul lunii octombrie.

Vlad Bălțățeanu
Vlad Bălțățeanu Foto: GEORGE CALIN Inquam Photos

Prezența suspectului la Parchet nu a durat mult. Bărbatul a părăsit sediul după câteva minute, fără să ofere declarații în fața procurorilor. Acesta s-a prevalat de dreptul la tăcere, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit tânăra. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca Vlad Bălțățeanu să fie chemat din nou la audieri, potrivit Digi24.

Suspectul din cazul tinerei găsite în valiză a ajuns la Parchetul Vâlcea

Vlad Bălțățeanu este cercetat pentru omor calificat, în dosarul deschis după descoperirea cadavrului unei femei de 28 de ani în râul Olt. Bărbatul s-a predat autorităților elvețiene pe 28 septembrie, la o secție de poliție din Elveția, iar pe 6 octombrie a fost adus în România.

După revenirea în țară, acesta a fost dus în arestul din Vâlcea, unde urma să rămână pentru 30 de zile. Audierile de vineri reprezentau un moment important în desfășurarea anchetei, procurorii urmând să obțină informații despre ceea ce s-a întâmplat înainte de moartea victimei.

Cu toate acestea, suspectul nu a făcut nicio declarație în fața anchetatorilor. După ce s-a prevalat de dreptul la tăcere, acesta a părăsit sediul Parchetului la scurt timp de la sosire. Ancheta nu se oprește însă aici, iar procurorii continuă să strângă informații pentru a clarifica împrejurările în care femeia și-a pierdut viața.

Până la stabilirea situației de fapt de către anchetatori și soluționarea cauzei, acuzațiile formulate împotriva bărbatului trebuie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Cercetările urmăresc să stabilească rolul pe care acesta l-ar fi avut în acest caz, precum și succesiunea evenimentelor care au dus la moartea tinerei.

Cum a fost descoperit cadavrul tinerei de 28 de ani

Cazul a ieșit la iveală pe 22 septembrie 2026, când o persoană aflată la pescuit pe malul râului Olt a observat un bagaj care plutea la suprafața apei. Descoperirea a fost făcută în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea. Persoana respectivă a alertat telefonic polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

La verificarea bagajului, autoritățile au descoperit în interior cadavrul unei femei. Investigațiile ulterioare au permis identificarea victimei: era vorba despre o tânără de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea.

Examinarea medico-legală a oferit noi indicii în anchetă. Necropsia a evidențiat mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, iar concluziile au arătat că moartea a fost violentă. Potrivit datelor stabilite de anchetatori, decesul ar fi survenit la 21 septembrie 2026, cu o zi înainte ca bagajul să fie descoperit în apă.

Descoperirea macabră a declanșat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a murit femeia și pentru identificarea persoanei responsabile. Vlad Bălțățeanu este cercetat în acest dosar pentru omor calificat, însă anchetatorii continuă să adune probe și să clarifice toate aspectele cazului.

Faptul că suspectul a ales să nu dea declarații la audierea de vineri nu încheie demersurile judiciare. Procurorii pot continua investigațiile și pot dispune noi audieri, dacă acestea sunt necesare pentru lămurirea situației. În perioada următoare, ancheta va trebui să stabilească în ce împrejurări a fost ucisă tânăra și cum a ajuns trupul ei într-o valiză aruncată în râul Olt.

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