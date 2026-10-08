 Ce mănâncă Vlad Bălțățeanu în arest. La ce oră se trezește în fiecare dimineață și ce a avut în meniu astăzi
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Ce mănâncă Vlad Bălțățeanu în arest. La ce oră se trezește în fiecare dimineață și ce a avut în meniu astăzi

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, se află în arest preventiv, după ce a fost adus în România din Elveția. Bărbatul a ajuns în țară marți, 6 octombrie, și a fost ulterior încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Ce meniu are Vlad Bălțățeanu în arest
Ce meniu are Vlad Bălțățeanu în arest Foto: GEORGE CALIN Inquam Photos

Au apărut și detalii despre condițiile în care își petrece cele 30 de zile de arest preventiv, dar și despre programul pe care îl respectă în fiecare zi. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, Vlad Bălțățeanu ar avea doi colegi de cameră și un televizor în celulă, care ar fi pornit în permanență.

Ce meniu are Vlad Bălțățeanu în arest

Programul suspectului începe dis-de-dimineață. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Vlad Bălțățeanu se trezește în fiecare zi la ora 06:00, după care se prezintă la micul dejun.

Astăzi, 8 octombrie, prima masă a zilei ar fi inclus biscuiți, brânză topită, dulceață și un ou fiert. Prânzul este servit la ora 12:30, iar meniul de astăzi ar fi fost alcătuit din ciorbă de legume și tocăniță de cartofi cu carne de porc. Pentru cină, deținuții ar urma să primească mâncare de fasole cu carne de porc.

În această perioadă, Vlad Bălțățeanu va rămâne în arest preventiv, în timp ce anchetatorii continuă cercetările în dosarul privind moartea Valentinei.

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei

Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții Valentinei, după ce trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea.

Descoperirea macabră a fost făcută de o persoană care se afla la pescuit și care a observat bagajul plutind pe apă. Aceasta a alertat autoritățile, iar polițiștii au intervenit la fața locului.

În urma verificărilor, în interiorul valizei a fost găsit cadavrul Valentinei. Anchetatorii au identificat pe trupul tinerei mai multe urme de lovituri, precum și cinci coaste rupte, stabilind că aceasta ar fi avut parte de o moarte violentă.

Vlad Bălțățeanu ar fi părăsit România înainte ca autoritățile să descopere fapta. La o săptămână după găsirea trupului Valentinei, pe 28 septembrie, acesta s-a prezentat la sediul Poliției din St. Gallen, Elveția.

Ulterior, bărbatul a fost adus în România, unde a fost audiat de anchetatori și plasat în arest preventiv.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

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