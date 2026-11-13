Suspectul în cazul Valentinei, tânăra aruncată în Olt, a făcut confesiuni neașteptate în fața psihiatrului. Traumele din copilărie, invocate în apărarea sa

Noi dezvăluiri șocante ies la suprafață în ancheta privind uciderea Valentinei, tânăra al cărei trup neînsuflețit a fost aruncat în râul Olt.

Vlad Bălțățeanu, declarații despre copilăria sa în fața psihiatrului Foto: facebook

Potrivit informațiilor făcute publice de avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, principalul suspect din acest dosar, Vlad Bălțățeanu, și-a deschis sufletul în timpul expertizei psihiatrice, oferind medicilor propria versiune asupra serii în care s-a produs tragedia.

Deși admite că a recurs la violență fizică asupra fetei, bărbatul încearcă să își justifice faptele invocând răni emoționale vechi, o teamă profundă de abandon dobândită în copilărie și presupuse pierderi de memorie.

Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu psihiatrului

Din discuțiile purtate de suspect cu medicul psihiatru și consemnate în raportul de evaluare reiese că, în seara crimei, între Vlad Bălțățeanu și Valentina ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul căruia bărbatul și-a pierdut controlul. Acesta le-a mărturisit specialiștilor că a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură, însă a ținut să precizeze că intenția sa ar fi fost doar de a o lovi, nu de a o înjunghia, potrivit Antena 3 CNN.

Totodată, suspectul susține că nu își mai amintește integral filmul evenimentelor din acea noapte, punând izbucnirea sa agresivă pe seama traumelor acumulate în trecut și a unei frici profunde de abandon pe care o poartă încă din copilărie.

Contrastul semnalat de avocatul Adrian Cuculis

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a subliniat o diferență esențială în strategia și comportamentul lui Vlad Bălțățeanu. În timp ce în cabinetul medicului psihiatru a oferit detalii despre agresiune și a recunoscut fapta sub rezerva amneziei parțiale, suspectul a refuzat categoric să dea declarații oficiale în fața procurorului care instrumentează dosarul.

Specialiștii precizează că notele consemnate în cadrul evaluării psihiatrice nu echivalează, din punct de vedere juridic, cu o declarație oficială dată în fața organelor de urmărire penală, însă vor fi analizate cu atenție de anchetatori pentru a reconstitui cu exactitate circumstanțele în care Valentina și-a pierdut viața și rolul exact al lui Vlad Bălțățeanu în comiterea crimei.