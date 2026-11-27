Longevitatea nu depinde doar de moștenirea genetică, de alimentație sau de accesul la servicii medicale, ci și de felul în care ne organizăm activitățile de zi cu zi. Un exemplu în acest sens îl oferă comunitățile din așa-numitele „Zone Albastre”, regiuni ale lumii în care numeroși locuitori ajung la vârste înaintate și își păstrează o bună parte din timp independența și vitalitatea.

Un obiceiul banal îi ajută pe oameni să trăiască până la 100 de ani. Foto: arhiva

Potrivit cercetărilor popularizate de autorul american Dan Buettner și prezentate de publicația spaniolă OK Diario, unul dintre obiceiurile care se regăsesc în aceste comunități este mișcarea constantă, integrată firesc în viața cotidiană. Mai exact, oamenii nu își bazează activitatea fizică exclusiv pe antrenamente organizate, ci se deplasează pe jos, lucrează în grădină, gătesc și se ocupă de treburile gospodărești.

Ce sunt Zonele Albastre și ce au în comun oamenii care trăiesc mai mult

Conceptul de „Zone Albastre” face referire la cinci regiuni cunoscute pentru longevitatea locuitorilor lor: Okinawa, din Japonia, Sardinia, din Italia, Nicoya, din Costa Rica, Ikaria, din Grecia, și Loma Linda, din Statele Unite ale Americii.

Deși sunt situate în zone geografice diferite și au tradiții culturale distincte, aceste comunități prezintă câteva asemănări importante în ceea ce privește stilul de viață. Locuitorii lor rămân activi pe parcursul zilei, fără să transforme mișcarea într-o obligație separată de celelalte responsabilități.

În loc să petreacă ore întregi la sală, aceștia merg frecvent pe jos, urcă scări, se ocupă de grădină sau desfășoară activități care presupun efort fizic moderat. Astfel, corpul este solicitat în mod constant, iar mișcarea devine o componentă firească a rutinei.

„Oamenii care trăiesc cel mai mult se mișcă natural. Ei nu fac sport, dar trăiesc în medii care îi încurajează să fie activi în mod natural”, a explicat Dan Buettner.

Ideea centrală este că activitatea fizică nu trebuie să însemne neapărat antrenamente solicitante, ci poate fi acumulată prin gesturi aparent banale, repetate în fiecare zi.

De ce mersul pe jos și activitățile casnice pot face diferența

Mersul pe jos, grădinăritul, curățenia și alte activități gospodărești contribuie la menținerea mobilității și la reducerea perioadelor lungi de sedentarism. Acest tip de mișcare îi ajută pe oameni să își păstreze capacitatea de a desfășura singuri activitățile obișnuite, un aspect deosebit de important odată cu înaintarea în vârstă.

Dan Buettner a evidențiat și rolul plimbărilor zilnice, afirmând: „O plimbare zilnică oferă aproximativ 90% din beneficiile pregătirii pentru un maraton”.

Afirmația trebuie privită ca o comparație sugestivă privind importanța mișcării regulate, nu ca o echivalență medicală între mersul pe jos și antrenamentul pentru maraton. Activitatea fizică adaptată vârstei și condiției fiecărei persoane rămâne esențială pentru sănătate.

Spania, țară care se numără printre statele cu cea mai ridicată speranță de viață din lume, oferă un alt exemplu relevant în discuția despre longevitate. Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), speranța medie de viață menționată în datele citate este de 84,01 ani. Una dintre provocările importante rămâne însă menținerea sănătății, a mobilității și a independenței după vârsta de 65 de ani.

Alimentația, un alt element important pentru o viață îndelungată

Mișcarea nu este singurul obicei asociat cu longevitatea în comunitățile din Zonele Albastre. Alimentația reprezintă, la rândul ei, o componentă importantă a stilului de viață.

Mesele locuitorilor acestor regiuni includ în principal produse vegetale și alimente cât mai puțin procesate. Fasolea, lintea, năutul, cerealele integrale, legumele proaspete și nucile se regăsesc frecvent în meniul lor, în timp ce carnea și produsele intens procesate sunt consumate în cantități mai reduse.

Un asemenea model alimentar asigură aportul de fibre și nutrienți necesari organismului și poate contribui la menținerea sănătății cardiovasculare, mai ales atunci când este asociat cu un stil de viață activ.

Relațiile sociale și odihna contribuie la echilibrul organismului

Un alt aspect care se repetă în comunitățile cunoscute pentru longevitate este importanța relațiilor sociale. Legăturile cu familia, prietenii și comunitatea oferă sprijin emoțional și contribuie la menținerea unui sentiment de apartenență, inclusiv la vârste înaintate.

În plus, locuitorii acestor regiuni își rezervă timp pentru odihnă și relaxare. Întâlnirile cu cei apropiați, meditația și chiar scurtele perioade de somn din timpul zilei fac parte din obiceiurile care îi ajută să păstreze un echilibru între activitate și recuperare.

Prin urmare, lecția oferită de Zonele Albastre nu se rezumă la un singur obicei, ci la un ansamblu de alegeri cotidiene: mai multă mișcare naturală, o alimentație echilibrată, relații sociale solide și suficient timp pentru odihnă. Aceste comportamente nu reprezintă o garanție că o persoană va ajunge la 100 de ani, însă pot contribui la o viață mai sănătoasă și la păstrarea autonomiei pe măsură ce înaintează în vârstă.