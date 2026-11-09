O italiancă în vârstă de 106 de ani spune care sunt secretele din spatele longevității sale. Alimentul pe care îl consumă constant

Cu toții ne dorim să ajungem la vârste cât mai înaintate, iar pentru Gianna Pratesi, o italiancă în vârstă de 106 de ani, acest vis s-a transformat în realitate. Mai mult decât atât, italianca are o rutină zilnică care a atras atenția internauților din întreaga lume.

Pratesi a împlinit 106 ani Foto: Instagram

Un stil de viață cât mai activ și mai ordonat este crucial pentru o longevitate de invidiat, dar rutina italiencei Gianna Pratesi a surprins internauții din întreaga lume. Femeia a devenit faimoasă după apariția sa la Festivalul de la Sanremo, unde a vorbit despre prima ei experiență la vot, la referendumul istoric din 1946.

Acum, potrivit Blic, italianca în vârstă de 106 de ani a vorbit despre rutina de la care nu se abate niciodată, iar unele detalii au uimit publicul din întreaga lume. De exemplu, femeia doarme acum nu mai puțin de 14 ore pe zi!

Italianca doarme 14 ore pe zi

Practic, Gianna Pratesi a povestit faptul că merge la culcare în jurul orei 22:30 și se trezește după prânz, la ora 13:00. Însă, pe lângă odihnă, muzica și pictura sunt foarte importante pentru italiancă.

Femeia cântă la pian, pictează și ascultă în fiecare zi știrile sportive. Aceste activități îi mențin mintea activă și îi oferă o stare bună de spirit, în ciuda vârstei înaintate.

Nu ține o dietă strictă

Pratesi nu are un stil de viață strict, cum poate că ne-am aștepta, de la o persoană în vârstă de 106 de ani. Iar această atitudine relaxată se reflectă și în dieta pe care femeia o are. Ea consumă preparate obișnuite din bucătăria italiană și, în afară de o înghețată ocazională, nu mănâncă dulciuri.

Cu toate acestea, Gianna Pratesi nu renunță niciodată la supa fierbinte în stil ligur, la salata rusească sau la diversele tipuri de carne la grătar pe care le servește constant. Unul dintre puținele deserturi la care Pratesi nu renunță este pralina cu ciocolată neagră.