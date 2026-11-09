 O italiancă în vârstă de 106 de ani spune care sunt secretele din spatele longevității sale. Alimentul pe care îl consumă constant
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

O italiancă în vârstă de 106 de ani spune care sunt secretele din spatele longevității sale. Alimentul pe care îl consumă constant

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu toții ne dorim să ajungem la vârste cât mai înaintate, iar pentru Gianna Pratesi, o italiancă în vârstă de 106 de ani, acest vis s-a transformat în realitate. Mai mult decât atât, italianca are o rutină zilnică care a atras atenția internauților din întreaga lume.

Pratesi a împlinit 106 ani
Pratesi a împlinit 106 ani Foto: Instagram

Un stil de viață cât mai activ și mai ordonat este crucial pentru o longevitate de invidiat, dar rutina italiencei Gianna Pratesi a surprins internauții din întreaga lume. Femeia a devenit faimoasă după apariția sa la Festivalul de la Sanremo, unde a vorbit despre prima ei experiență la vot, la referendumul istoric din 1946.

Acum, potrivit Blic, italianca în vârstă de 106 de ani a vorbit despre rutina de la care nu se abate niciodată, iar unele detalii au uimit publicul din întreaga lume. De exemplu, femeia doarme acum nu mai puțin de 14 ore pe zi!

Italianca doarme 14 ore pe zi

Practic, Gianna Pratesi a povestit faptul că merge la culcare în jurul orei 22:30 și se trezește după prânz, la ora 13:00. Însă, pe lângă odihnă, muzica și pictura sunt foarte importante pentru italiancă.

Femeia cântă la pian, pictează și ascultă în fiecare zi știrile sportive. Aceste activități îi mențin mintea activă și îi oferă o stare bună de spirit, în ciuda vârstei înaintate.

Nu ține o dietă strictă

Pratesi nu are un stil de viață strict, cum poate că ne-am aștepta, de la o persoană în vârstă de 106 de ani. Iar această atitudine relaxată se reflectă și în dieta pe care femeia o are. Ea consumă preparate obișnuite din bucătăria italiană și, în afară de o înghețată ocazională, nu mănâncă dulciuri.

Cu toate acestea, Gianna Pratesi nu renunță niciodată la supa fierbinte în stil ligur, la salata rusească sau la diversele tipuri de carne la grătar pe care le servește constant. Unul dintre puținele deserturi la care Pratesi nu renunță este pralina cu ciocolată neagră.

Ghid de cumpărături

banner Bobonete jpg
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori” Vedete românești
Paula Chirilă și Dan Giuveliuc
#Exclusiv Click!
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!” Vedete românești
image
Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf adevarul.ro
image
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs pe o șosea din Sibiu adevarul.ro

Parteneri

image
Florinel Coman la FCSB?! Patronul a recunoscut că l-a sunat acum în cantonamentul naționalei! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Specia adusă din Franţa care promite o afacere profitabilă pe litoralul românesc. Va fi vândută peste un an observatornews.ro
image
Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți www.antena3.ro
image
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze playtech.ro
image
„Există bisericuțe în conducerea FCSB!” Gigi Becali, dezvăluiri explozive: „Mă mințiți cu toții. A ajuns cuțitul la os” www.fanatik.ro
image
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
caini eroi nepal (2) jpg
Câinii-eroi din Nepal au fost medaliați! Fapt divers
index webp
Nicușor Dan, pe „Lista rușinii” primăriei din Predeal. Președintele „a uitat” să-și plătească impozitele Național
haine adobestock jpg
De ce apar găuri mici în bluzele noastre? Cauza neașteptată la care puțini se gândesc Fapt divers
trufa alba forbes jpg
O trufă albă de 850 de grame, vândută cu 100.000 de euro! Cine a oferit suma impresionantă Internațional
image png
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă Fapt divers
Conditii de ceata - ninsoare - zapada - polei- sofer- masina - vreme - meteo- FOTO Shutterstock
Amendă de peste 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață! Ce trebuie să aprinzi când plouă torențial Național
cancer san jpg
Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă sau deces Internațional
frig AP Photo jpg
Se anunță 10 zile cu ninsoare în România. Zonele în care iarna își intră în drepturi Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net