Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Târgul de Crăciun București 2026 începe vineri, 27 noiembrie, în Piața Constituției, unde bucureștenii și turiștii vor avea parte de concerte, preparate tradiționale, decorațiuni și numeroase activități pentru copii. Intrarea este gratuită, iar printre atracțiile principale se numără bradul de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun și spectacolele susținute de artiști cunoscuți. Iată programul complet al primelor zile și informațiile utile pentru cei care vor să viziteze evenimentul.

Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă! Foto: Primăria Municipiului București.

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Piața Constituției devine din nou unul dintre principalele puncte de atracție ale Bucureștiului. Vineri, 27 noiembrie, se deschide cea de-a XIX-a ediție a Târgului de Crăciun București, eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB. Porțile vor rămâne deschise până pe 27 decembrie 2026, timp în care vizitatorii sunt așteptați cu spectacole, produse realizate de artizani români și activități dedicate întregii familii.

Deschiderea oficială este programată la ora 17:00 și va coincide cu aprinderea luminițelor festive din Piața Constituției și de pe principalele bulevarde ale Capitalei. Organizatorii au pregătit un decor impresionant, cu un brad iluminat cu peste 171.000 de LED-uri, 133 de căsuțe și mai multe zone de distracție.

Ediția precedentă a atras peste 1,5 milioane de vizitatori, potrivit organizatorilor, iar evenimentul din acest an se anunță din nou unul dintre cele mai importante repere ale sezonului de sărbători din București.

Târgul de Crăciun București 2026: programul de vizitare și principalele atracții

Cei care vor să ajungă în Piața Constituției trebuie să știe că programul diferă în funcție de ziua săptămânii. În ziua inaugurării, vineri, 27 noiembrie, târgul va putea fi vizitat între orele 17:00 și 22:00.

Ulterior, organizatorii vor aplica următorul program:

Luni – vineri: 12:00 – 22:00;

Sâmbătă – duminică: 10:00 – 22:00.

Vizitatorii vor găsi în cele 133 de căsuțe produse tradiționale, dulciuri, băuturi specifice sezonului, decorațiuni, cadouri și obiecte realizate de meșteșugari și producători români.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi bradul de Crăciun, care măsoară 30 de metri și este decorat cu o instalație formată din 171.000 de LED-uri. Pentru cei care vor să se bucure de atmosfera de sărbătoare și de activități recreative, vor fi disponibile și roata panoramică, un carusel și un trenuleț.

Casa lui Moș Crăciun: când se pot întâlni copiii cu Moșul

Cei mici vor avea parte de un spațiu special amenajat, unde vor putea intra în atmosfera poveștilor de iarnă. Casa lui Moș Crăciun va avea o suprafață de peste 100 de metri pătrați și va fi decorată și pictată manual.

Aceasta va putea fi vizitată în perioada 4–27 decembrie. Copiii vor putea participa la ateliere creative, vor întâlni personaje de poveste și vor avea ocazia să îi lase scrisori lui Moș Crăciun.

Întâlnirile cu Moșul sunt programate între 12 și 24 decembrie, după următorul orar:

Luni – vineri: 12:00 – 14:00 și 17:00 – 22:00;

Sâmbătă – duminică: 10:00 – 13:00 și 17:00 – 22:00.

Accesul în Casa lui Moș Crăciun este gratuit.

Programul concertelor de la Târgul de Crăciun București 2026. Ce artiști vor urca pe scenă

Muzica va fi unul dintre punctele importante ale ediției din acest an. Pentru primele zile, organizatorii au pregătit un program care combină recitalurile de colinde, muzica pop, rock și spectacolele folclorice.

Startul concertelor va fi dat chiar vineri, 27 noiembrie, în seara inaugurării. Pe parcursul următoarelor zile, publicul va putea urmări mai mulți artiști și trupe cunoscute.

Vineri, 27 noiembrie

18:00 – Corul de Copii Radio;

19:00 – Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca;

20:00 – Fuego;

21:00 – Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie

18:30 – The Kryptonite Sparks;

19:30 – Toulouse Lautrec;

20:30 – Bere Gratis și Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie

19:00 – Alexandra Ungureanu Band;

20:00 – OCS;

21:00 – Vunk.

Luni, 30 noiembrie

19:00 – Shining Stars by Amalia Niță;

20:00 – Nadir;

21:00 – Loredana & Banda Agurida.

Marți, 1 decembrie

19:00 – Florin Grigore & Star Music Band;

19:45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”;

20:30 – Spectacolul „Cu România în suflet”, cu Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, Orchestra „Rapsozii Moldovei” și invitații lor.

Programul artistic va continua și în weekendurile din decembrie, de vineri până duminică. Printre numele anunțate pentru următoarele spectacole se regăsesc Andra, Horia Brenciu, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe, Nicu Alifantis și Damian Drăghici.

Cum se face accesul în Piața Constituției și ce obiecte sunt interzise

Intrarea la Târgul de Crăciun București 2026 este gratuită, însă accesul publicului va fi permis în limita capacității disponibile.

Organizatorii au amenajat patru puncte de intrare, amplasate dinspre Ministerul Finanțelor, Institutul Național de Statistică, Parchetul General și Ministerul Mediului. Dacă numărul vizitatorilor va fi foarte mare, accesul va putea fi suplimentat și dinspre Bulevardul Libertății.

Participanții trebuie să țină cont că la intrare pot avea loc verificări de securitate. De asemenea, este recomandat să evite bagajele voluminoase, fiind acceptate doar bagaje care nu depășesc dimensiunea unei coli A4.

Copiii care nu au împlinit 14 ani pot intra numai însoțiți de un adult.

Printre obiectele și activitățile interzise în perimetrul târgului se numără:

băuturile alcoolice aduse din exterior;

recipientele din sticlă;

bicicletele și trotinetele;

dronele;

artificiile și petardele;

activitățile artistice spontane și colindatul fără acordul scris al organizatorilor.

Accesul cu animale de companie este permis, însă câinii trebuie ținuți în lesă. Cei de talie mare sau din rase considerate periculoase trebuie să poarte și botniță. Cu toate acestea, organizatorii recomandă evitarea aducerii animalelor, din cauza zgomotului și a aglomerației.

Cum ajungi la Târgul de Crăciun din București. Stațiile de metrou și mijloacele de transport în comun

Pentru a evita aglomerația și dificultățile legate de parcare, transportul public rămâne una dintre variantele recomandate pentru cei care vor să viziteze târgul.

Cei care aleg metroul pot coborî la stațiile Izvor sau Piața Unirii, deservite de magistralele M1, M2 și M3.

În apropierea Pieței Constituției circulă mai multe mijloace de transport STB, printre care:

Autobuze: 63, 73, 100, 104, 116, 117, 123, 205, 312 și 385;

Tramvaie: 7, 23, 27, 32 și 47.

Vizitatorii trebuie să ia în calcul și restricțiile de circulație anunțate de Primăria Capitalei. Traficul pe Bulevardul Unirii și Bulevardul Libertății va fi restricționat în intervalul 16:00–02:00, în următoarele perioade:

27–30 noiembrie;

1 decembrie;

4–6 decembrie;

11–13 decembrie;

18–27 decembrie 2026.

Alte restricții parțiale în zona evenimentului vor fi menținute până la 30 decembrie.

Cât costă organizarea Târgului de Crăciun București 2026

Dincolo de atracțiile pregătite pentru public, ediția din acest an a fost însoțită și de discuții privind bugetul necesar organizării evenimentului.

Potrivit datelor din Programul anual al achizițiilor publice al ARCUB, cele patru achiziții principale prevăzute pentru amenajare, scenotehnică, sonorizare, lumini, servicii video, pază și intervenție în situații de urgență depășesc împreună 6,1 milioane de lei, fără TVA.

Două dintre contractele importante, cele pentru amenajarea târgului și serviciile tehnice necesare spectacolelor, au avut o valoare estimată cumulată de peste 5,2 milioane de lei, fără TVA. La acestea se adaugă aproximativ 777.004 lei pentru serviciile de pază și 94.600 de lei pentru cele din domeniul situațiilor de urgență.

Procedura de atribuire pentru amenajarea târgului a întâmpinat dificultăți după ce firma desemnată inițial câștigătoare, Rafanelli Events LTD, nu a mai semnat contractul. Ulterior, în urma unei negocieri fără publicare prealabilă, acordul a fost încheiat cu Multimedia Film SRL, la data de 18 noiembrie, potrivit informațiilor publicate de Buletin de București.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunțase încă de la finalul lunii octombrie că municipalitatea își propune să organizeze un eveniment cu dotări similare celor din anii precedenți, dar cu cheltuieli mai mici.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la același nivel de dotări precum cel din anii trecuți, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puțin. În plus, vom aduce bani mai mulți din sponsorizări. Vendorii au fost selectați pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerințe politice”, declara Ciprian Ciucu.

Pe lângă bugetul alocat prin achizițiile publice, Primăria Capitalei a anunțat că a atras peste 1,6 milioane de lei din sponsorizări pentru organizarea ediției din 2026. Astfel, evenimentul va beneficia și de finanțare din partea partenerilor privați.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va rămâne deschis până pe 27 decembrie, oferind bucureștenilor și turiștilor aproape o lună de concerte, activități pentru copii și experiențe specifice sărbătorilor de iarnă.