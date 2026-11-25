În această săptămână se deschid trei târguri de Crăciun cu intrare liberă în București. Primul este pe 26 noiembrie cel din sectorul 6, în Parcul Drumul Taberei, urmat a doua zi de cel organizat de Primăria Capitalei în Piața Constituției. În sfârșit, ultimul își deschide porțile duminică, 29 noiembrie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din sectorul 3.

Unul dintre punctele forte ale târgului din sectorul 6 este patinoarul Foto: primăria sector 6

Parcul Alexandru Ioan Cuza-primăria sectorului 3

Parcul Alexandru Ioan Cuza din Sectorul 3 va găzdui, în perioada 29 noiembrie 2026 – 11 ianuarie 2027, un altfel de târg de Crăciun: „Un oraș. O mie de bucurii”. Evenimentul este organizat de primăria sectorului 3 împreună cu „Băcănia Urbană Fest” și este gândit ca un spațiu în care familiile să petreacă timp împreună. Luminile speciale de Sărbători în parc vor fi aprinse duminică la ora 19.00.

Podul din Parcul Drumul Taberei împodobit de Sărbători Foto: primăria sector 6

Parcul Drumul Taberei-primăria sectorului 6

În perioada 26 noiembrie – 27 decembrie 2026, Parcul Drumul Taberei, devine pentru al șaselea an consecutiv locul în care magia sărbătorilor de iarnă devine realitate. Aici, primăria sectorului 6 și Untold organizează „West Side Christmas Market”. Pentru vizitatori a fost amenjat „Podul Msagic”, un simbol al Sărbătorilor, cu 115 brazi și peste 200.000 de beculețe.

Pe 26 noiembrie, la ora 20:00, autoritățile locale vor aprinde luminile și vor deschide porțile târgului. Printre surprize vor fi roata panoramică, patinoarul, caruselul, concertele cu artiști celebri, serile de colinde, bunătățile tradiționale, cadourile handmade și întâlnirile cu Moș Crăciun. În seara deschiderii de la ora 20.00 va cânta Irina Rimes, a doua zi, de la aceeași oră, Ovidiu Niculescu iar pe 28 noiembrie, Cezar Ouatu.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției își deschide porțile vineri, 27 noiembrie la ora 17.00 Foto: pmb.ro

Piața Constituției-Primăria Capitalei

Timp de o lună, Primăria Capitalei va transforma Piața Constituției în polul distracției de Sărbători. În ziua deschiderii, pe 27 noiembrie, va fi o seară magică în care vor cânta pe rând Corul de Copii Radio (ora 18.00), Alina Sorescu și „Piticii lui Soreasca” (ora 19.00), Fuego (ora 20.00), Zdob și Zdub (ora 21.00).

Pe scena din mijlocul festivalului în fiecare week-end vor urca pe scenă, rând pe rând, Andra, Loredana, Horia Brenciu, Vunk, Paula Seling, Alina Eremia, Lidia Buble, Elena Gheorghe, Alifantis & Zan, Ionuț Dolănescu, Damian Drăghici, Alina Sorescu, Florin Ristei, Bere Gratis, Gheorghe Zamfir, Bosquito.

Printre atracțiile târgului se mai numără 133 de căsuțe în care meșteșugari și bucătari din toate colțurile țării vor oferi produse specifice Sărbătorilor de iarnă. Un brad de 30 de metri cu schelet metalic și 171.000 de beculețe va ține adăpost „Casei lui Moș Crăciun”, unde, știe toată lumea, vine „Moșul”.