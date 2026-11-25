Temperaturile scăzute și dorința de a încălzi rapid locuința pot duce la tragedii. Un bărbat a murit în urma unui incendiu izbucnit într-o casă din București, iar patru frați, cu vârste între 1 și 7 ani, au ajuns la spital în Argeș, în urma unei posibile intoxicații cu monoxid de carbon.

Tragedii din cauza surselor de căldură improvizate Foto: arhivă Click!

Incendiu mortal în București și copii intoxicați cu monoxid de carbon în Argeș

Temperaturile scăzute îi determină pe mulți oameni să găsească soluții rapide pentru încălzirea locuințelor, însă improvizațiile pot avea consecințe dramatice. În București, un incendiu izbucnit într-o locuință s-a soldat cu moartea unui bărbat, în timp ce alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Trei persoane au fost găsite în stare de inconștiență după ce sufrageria casei în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor victimelor și au încercat să le salveze, însă, în cazul unuia dintre bărbați, medicii nu au mai putut face nimic.

Un alt incident grav a fost semnalat în județul Argeș, unde patru copii, cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani, au ajuns la spital în urma unei posibile intoxicații cu monoxid de carbon. Primele informații indicau faptul că părinții ar fi folosit un generator alimentat cu motorină în interiorul locuinței, iar gazele rezultate ar fi fost inhalate de cei mici. Copiii au fost preluați de echipajele medicale, iar starea lor este în prezent stabilă, aceștia fiind în afara oricărui pericol.

Ce surse de încălzire putem folosi în siguranță în locuință

Pentru a evita astfel de situații, pompierii recomandă utilizarea exclusivă a aparatelor de încălzire destinate spațiilor interioare, conforme cu standardele de siguranță și folosite potrivit instrucțiunilor producătorilor.

„Printre variantele adecvate se numără centralele termice, caloriferele și convectoarele electrice, radiatoarele cu ulei, panourile radiante și sobele construite sau instalate corespunzător. Pot fi utilizate și aparate de încălzire pe gaz, dar numai dacă sunt proiectate și certificate pentru folosirea în interior, montate conform cerințelor tehnice și prevăzute cu sistemele de evacuare și ventilație necesare. Indiferent de soluția aleasă, instalarea trebuie realizată corespunzător, iar echipamentele trebuie verificate periodic.

Sobele și coșurile de fum necesită curățare și întreținere, în timp ce centralele termice și instalațiile de gaz trebuie verificate și reparate de personal autorizat. De asemenea, aparatele electrice nu trebuie conectate la prize sau prelungitoare care nu suportă puterea consumată", este mesajul transmis de pompieri în urma celor întâmplate.

Generatoarele și improvizațiile, pericole care pot deveni mortale

Unul dintre cele mai mari pericole în sezonul rece este utilizarea generatoarelor electrice în interiorul locuințelor. „Indiferent dacă funcționează pe benzină, motorină sau alt combustibil, acestea nu trebuie pornite niciodată în casă, în garaje, pivnițe sau alte spații închise. În timpul funcționării pot produce monoxid de carbon, un gaz extrem de toxic, incolor și inodor, care poate provoca pierderea cunoștinței și chiar decesul. Periculoase sunt și improvizațiile realizate cu aparate de gătit, arzătoare, flacără deschisă sau alte echipamente care nu sunt destinate încălzirii locuințelor. Acestea pot provoca incendii, arsuri sau intoxicații", adaugă reprezentanții ISU.

Specialiștii explică clar faptul că părinții trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care sunt încălzite camerele în care stau copiii. Aparatele de încălzire nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar cei mici trebuie ținuți la distanță de sobe, radiatoare sau alte surse fierbinți. De asemenea, hainele, păturile și piesele de mobilier nu trebuie amplasate în apropierea acestora, deoarece se pot aprinde cu ușurință.

Pentru reducerea riscurilor, specialiștii recomandă aerisirea periodică a încăperilor, evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice și montarea detectoarelor de fum și de monoxid de carbon. În cazul apariției unor simptome precum dureri de cap, amețeli, greață sau stare de slăbiciune, persoanele afectate trebuie să iasă imediat la aer curat și să solicite ajutor prin apelarea numărului 112.