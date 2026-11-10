Trucul simplu care te ajută să încălzești casa mai repede iarna, fără facturi mai mari. Ce trebuie să montezi în spatele caloriferelor

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în luna noiembrie, temperaturile vor deveni din ce în ce mai reci, iar mulți români vor da deja drumul la căldură. Din fericire, potrivit experților britanici, există un truc ingenios la care putem apela pentru a încălzi mai eficient camerele fără să plătim facturi mai mari la finalul lunii.

Este un truc foarte simplu și ieftin Foto: IStock

Vremea devine din ce în ce mai rece pe măsură ce înaintăm în luna noiembrie, iar mulți români deja încep să dea drumul la căldură în casă. Cu toate acestea, costul facturilor este un detaliu care îngrijorează nenumărați oameni, motiv pentru care diverse trucuri care să ne ajute să încălzim casa mai ușor devin foarte importante. Din fericire, experții de la publicația britanică Which? explică ce putem face pentru a avea case mai calde fără să plătim în plus la finalul lunii.

„Maximizați eficiența încălzirii. Montarea unei folii reflectorizante în spatele caloriferelor permite reflectarea căldurii înapoi în încăpere. Această soluție este deosebit de eficientă în cazul pereților exteriori”, spun experții Which?, conform express.co.uk.

Trucul care te ajută să menții casa caldă

Folia reflectorizantă pentru calorifere este un panou sau o folie subțire, special concepută pentru a împiedica pierderea căldurii prin spatele caloriferelor. De obicei, aceasta este fabricată din folie de aluminiu sau dintr-un alt material reflectorizant și, uneori, are un strat subțire de material izolator.

O astfel de folie se găsește în nenumărate magazine, este ieftină și, poate partea cea mai bună, este ușor de montat în spatele caloriferului.

Este o soluție foarte simplă

În situația în care nu putem găsi acest fel de folie, putem apela și la cea obișnuită de aluminiu, folosită în bucătărie. Tot ce trebuie să facem este să măsurăm pur și simplu distanța dintre suporturile caloriferului, să tăiem folia la dimensiunea potrivită și să o fixăm cu bandă adezivă.

Cu toate acestea, ar trebui să evităm folia obișnuită de aluminiu. Aceasta nu numai că nu este la fel de eficientă, dar poate chiar să fie periculoasă.

„Folia obișnuită de aluminiu nu este concepută pentru a fi amplasată în spatele unei surse de căldură. În timp, aceasta se poate deteriora sau oxida la temperaturi ridicate, crescând riscul de mocnire sau chiar de incendiu. Iar în lipsa unui strat corespunzător de material izolator în spate, beneficiile în ceea ce privește păstrarea căldurii sunt, în cel mai bun caz, minime”, spune expertul Scott Byrom.