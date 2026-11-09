9 noiembrie, zi importantă pentru credincioșii ortodocși. Sfântul la care oamenii se roagă pentru sănătate și numele care își sărbătoresc onomastica

Ziua de 9 noiembrie este una foarte importantă în calendarul religios. Pentru creștinii ortodocși din țara noastră, astăzi este ziua în care este sărbătorit Sfântul Nectarie Taumaturgul, care este cinstit ca ocrotitor al bolnavilor.

Este o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Foto: Arhivă

Sfântul Nectarie Taumaturgul este un ierarh grec care a devenit faimos în întreaga lume ortodoxă. Cunoscut și ca Nectarie din Eghina, el a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX, fiind un ierarh al Bisericii Ortodoxe, teolog și duhovnic grec.

Viitorul sfânt s-a născut în 1846 în Silivria, care astăzi se află pe teritoriul Turciei. La botez, a primit numele de Anastasie, iar la vârsta de 30 de ani, el a intrat în monahism, primind numele de Lazăr. Apoi, după ce a fost hirotonit ca diacon, el a luat numele de Nectarie.

Este un sfânt important în calendarul ortodox

Apoi, în anul 1889, Nectarie a fost hirotonit mitropolit de Pentapolis, în cadrul Patriarhiei Alexandriei, rămânând în Egipt. După ce a fost îndepărtat din funcție, el s-a retras în Grecia, unde a continuat să slujească și chiar a condus seminarul teologic Rizarios din Atena.

În insula Eghina, el a întemeiat o comunitate de maici la Mănăstirea „Sfânta Treime”, iar în anul 1908 s-a retras și el pe insulă. Pe 8 noiembrie 1920, Nectarie a murit într-un spital din Atena, iar tradiția spune că, atât în timpul vieții cât și după moartea sa, Nectarie ar fi făcut mai multe minuni și ar fi vindecat bolnavi.

Mulți oameni spun că s-au vindecat datorită lui

Datorită numeroaselor mărturii privind minunile făcute de Nectarie, el a devenit cunoscut drept „Taumaturgul”, adică „făcătorul de minuni”. Sinodul Patriarhiei Ecumenice l-a canonizat în anul 1961, când a fost stabilită ca zi de pomenire data de 9 noiembrie.

Cu ocazia acestei sărbători, credincioșii sunt îndemnați să se roage, mai ales pentru sănătate și pentru alinarea suferințelor. Nectarie este considerat a fi ocrotitorul bolnavilor, iar numeroși credincioși îi cer ajutorul atunci când se confruntă cu probleme grele.

În plus, cu ocazia acestei zile, cei care poartă nume precum Nectarie sau Nectaria își pot sărbători ziua onomastică.