Un incident neobișnuit a avut loc miercuri, 25 noiembrie, pe strada Valea Cascadelor din Capitală. Un refugiu destinat călătorilor, amplasat în zona stației Liniei, s-a prăbușit peste un tramvai Imperio care circula pe traseu. În urma impactului, garnitura a fost avariată, iar circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost întreruptă temporar. Societatea de Transport București a intervenit pentru preluarea călătorilor cu autobuze de înlocuire.

Un refugiu STB a căzut peste un tramvai Imperio, pe Valea Cascadelor. Foto: Facebook

Structura stației a ajuns peste tramvaiul aflat în mers. Imagini de la fața locului

Evenimentul s-a produs pe sensul de deplasare către Depoul Militari, iar imaginile apărute în mediul online surprind proporțiile incidentului. O parte din structura refugiului a căzut direct peste tramvai, provocând avarii la nivelul garniturii. De asemenea, fragmente de sticlă au ajuns pe carosabil.

Situația a fost semnalată și în comunitatea online „Trafic Alert București LIVE 24/7”, unde au fost distribuite fotografii realizate imediat după producerea incidentului.

Deocamdată, informațiile prezentate nu precizează ce a provocat prăbușirea structurii și nici dacă au existat persoane rănite.

STB a înființat linia navetă 625 pentru călătorii afectați

Incidentul a avut consecințe directe asupra transportului public din zonă. În jurul orei 11:30, STB a anunțat că tramvaiele liniei 25 nu mai pot circula pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul către Depoul Militari.

Pentru a limita disconfortul călătorilor, compania a introdus autobuze pe linia navetă 625, care au asigurat legătura între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

În informarea transmisă pe platforma X, reprezentanții societății au precizat:

„Linia 25 este blocată pe Strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul de mers către Depoul Militari. Cauza: incident tehnic.

Pentru preluarea fluxului de călători, a fost înființată linia navetă 625, care funcționează între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.”

Ulterior, în jurul orei 12:15, STB a revenit cu o actualizare și a anunțat reluarea circulației tramvaielor de pe linia 25 pe strada Valea Cascadelor.

Două blocaje pe linia 25 în aceeași dimineață

Problemele nu s-au oprit însă la incidentul din zona stației Liniei. Tramvaiele de pe aceeași rută au întâmpinat dificultăți și mai devreme, pe Bulevardul Timișoara, în stația Valea Oltului, tot pe sensul către Depoul Militari.

Potrivit informațiilor publicate de B365, prima întrerupere a fost anunțată de STB în jurul orei 09:42. Și în acel caz, călătorii au fost preluați de autobuzele navetei 625, până la remedierea problemei.

Circulația tramvaielor a fost reluată în jurul orei 10:35, însă, la scurt timp după aceea, linia 25 a fost din nou afectată, de această dată în urma prăbușirii refugiului peste tramvaiul Imperio.