Dezastru financiar la STB! Pierderi de sute de milioane de lei, salarii uriașe și restructurări masive. Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile

Societatea de Transport București (STB) se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații financiare din istoria sa.

Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile Foto: Arhivă

Pierderi de 767 de milioane de lei, cheltuieli salariale care consumă peste 80% din venituri, zeci de sporuri și indemnizații, o organigramă supradimensionată și suspiciuni privind pierderi importante de combustibil sunt doar câteva dintre problemele identificate în urma analizei realizate de administratorul judiciar.

Situația dezolantă din STB

Raportul companiei a fost prezentată vineri, 13 noiembrie, iar primele măsuri de restructurare au fost deja anunțate. Primarul general Ciprian Ciucu susține că obiectivul este salvarea societății de la faliment, fără ca bucureștenii să fie afectați: biletele nu se scumpesc, iar gratuitățile nu vor fi eliminate.

La începutul conferinței de presă, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre situația financiară dificilă în care a ajuns STB, subliniind că problemele s-au acumulat de-a lungul mai multor ani.

Edilul a explicat că intrarea în insolvență și măsurile de reorganizare sunt necesare pentru a evita falimentul companiei și pentru a asigura continuitatea transportului public din București.

„Situația financiară a STB, acumulată în ani de zile, e foarte proastă. Prin toate aceste măsuri pe care le luăm, inclusiv intrarea în insolvență, încercăm ca în următorii ani să scăpăm societatea de faliment.

Vreau să-i asigur pe bucureșteni că transportul public nu va fi afectat, ba chiar se poate îmbunătăți, datorită eficientizării. Nu se scumpesc biletele la STB, nu se elimină gratuitățile pentru nicio categorie de persoane. Scopul insolvenței e să salvăm locurile de muncă ale oamenilor, cu prioritate pe ale șoferilor și vatmanilor”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul general a amintit că, încă de la începutul anului, a solicitat conducerii STB să elaboreze, împreună cu sindicatele, un plan concret de eficientizare a activității. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, a fost solicitată intrarea companiei în insolvență, măsură aprobată ulterior de Consiliul General al Municipiului București.

Pierderi de 767 de milioane de lei și cheltuieli salariale uriașe

Radiografia financiară prezentată de Remus Bogza, liderul consorțiului care gestionează procedura de insolvență, evidențiază amploarea problemelor cu care se confruntă Societatea de Transport București.

Potrivit datelor prezentate, STB a înregistrat pierderi de 767 de milioane de lei în perioada analizată, în timp ce trezoreria netă negativă a ajuns la 67 de milioane de lei. În primele zece luni, compania a avut venituri de aproximativ 1,2 miliarde de lei, însă 1,01 miliarde de lei, adică 81% din această sumă, au fost direcționate către cheltuielile salariale.

Problemele sunt reflectate și de structura personalului. STB are în total 10.137 de posturi, iar salariul mediu brut lunar este de aproximativ 10.700 de lei. În anumite cazuri, remunerațiile ajung până la 31.000 de lei brut. Totodată, administratorul judiciar a identificat 36 de tipuri de sporuri, prime și indemnizații acordate angajaților.

La situația financiară dificilă se adaugă și datoriile către creditori. Creanțele solicitate se ridică la aproximativ 3 miliarde de lei, însă doar 1,63 miliarde de lei au fost recunoscute până în prezent în tabelul preliminar al creanțelor. Aceste cifre conturează dimensiunea dificultăților financiare pe care noua conducere trebuie să le gestioneze pentru a evita falimentul companiei.

Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile

În ceea ce privește reorganizarea transportului public de noapte, administratorul judiciar a precizat că propunerile sunt încă în analiză și nu reprezintă decizii definitive. De asemenea, primarul general a dat asigurări că procedura de insolvență nu va duce la scumpirea biletelor și nici la eliminarea gratuităților pentru anumite categorii de călători.

Costurile acestor facilități sunt estimate la 288 de milioane de lei anual, însă autoritățile susțin că obiectivul este eficientizarea companiei, nu transferarea problemelor financiare asupra populației.