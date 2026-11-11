 Concedieri masive la STB. Aproape 800 de angajați primesc preavize. Ce salarii compensatorii vor încasa
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Concedieri masive la STB. Aproape 800 de angajați primesc preavize. Ce salarii compensatorii vor încasa

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Societatea de Transport București (STB) a declanșat una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani. Miercuri, 11 noiembrie 2026, compania a emis 796 de preavize de concediere, măsura făcând parte din planul de reorganizare aflat în desfășurare.

Concedieri în masă la STB
Concedieri în masă la STB Foto: Facebook

Ce angajați de la STB vor fi concediați

Disponibilizările afectează atât personalul implicat direct în transportul public, cât și angajați din departamentele administrative și de întreținere. În paralel, vor fi desființate și 919 posturi vacante, astfel încât noua organigramă a companiei va cuprinde 8.428 de posturi, potrivit Adevărul.ro.

Printre categoriile profesionale vizate de restructurare se numără șoferii de autobuze și troleibuze, vatmanii, mecanicii, sudorii, casierii, economiștii și operatorii de date.

Concret, vor fi eliminate 120 de posturi de conducători auto dintr-un total de 3.508 și 50 de posturi de vatman din cele 850 existente. De asemenea, reorganizarea vizează 69 de lăcătuși mecanici, 37 de sudori, 16 mecanici auto și zece electricieni de întreținere.

Lista continuă cu 58 de casieri, 28 de economiști și contabili, 44 de operatori introducere și validare date, 30 de referenți de specialitate, 17 statisticieni, 24 de curieri și 23 de repartizori. Sunt afectate și alte funcții din aparatul administrativ al companiei.

Potrivit lui Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency, măsura este necesară pentru eficientizarea activității societății.

Șoferii și vatmanii concediați nu ar urma să afecteze transportul public

Chiar dacă restructurarea include 170 de conducători auto și vatmani, reprezentanții administratorului judiciar susțin că programul de transport nu va fi afectat.

Potrivit acestora, STB utilizează zilnic aproximativ 1.250 de vehicule, deservite de 4.358 de șoferi și vatmani, iar măsurile de digitalizare și reorganizare ar urma să permită chiar îmbunătățirea serviciilor oferite călătorilor.

Remus Borza a afirmat că obiectivul este reducerea timpilor de așteptare în stații și creșterea frecvenței mijloacelor de transport în perioadele aglomerate.

Totodată, acesta a susținut că printre persoanele vizate de concedieri s-ar afla și angajați care au avut probleme disciplinare sau care au făcut obiectul unor cercetări interne. Nu au fost prezentate însă detalii privind situațiile individuale.

Câți bani primesc angajații disponibilizați

Pentru a atenua impactul restructurării, angajații concediați vor beneficia de salarii compensatorii.

Potrivit administratorului judiciar, sumele acordate vor varia în funcție de vechimea fiecărui salariat și vor fi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.

„Angajații disponibilizați vor beneficia de salarii compensatorii cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechime”, a precizat Remus Borza.

Acesta a adăugat că sindicatul reprezentativ al companiei a fost consultat pe parcursul elaborării planului de reorganizare.

De ce face STB concedieri

Restructurarea vine într-un moment dificil pentru companie. STB înregistrează datorii de peste 3 miliarde de lei și pierderi de aproximativ 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului.

În plus, trezoreria netă a societății este negativă, iar cheltuielile cu personalul au ajuns la aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an, reprezentând circa 70% din veniturile totale.

Administratorii judiciari consideră că reducerea costurilor este esențială pentru evitarea falimentului și pentru continuarea activității companiei.

„Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a avertizat Remus Borza.

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