Ce i s-a întâmplat unui turist britanic venit pentru prima dată în România: „Simt că a făcut abuz de putere”

Un turist britanic aflat pentru prima dată în România a avut parte de o experiență neplăcută chiar în prima sa zi în București. Bărbatul susține că a fost amendat într-un autobuz STB, după ce cardul cu care încerca să plătească biletul a fost respins. Turistul spune că nu și-a dat seama că suma achitată reprezenta, de fapt, o amendă.

Păţania unui turist britanic amendat într-un autobuz STB în București Foto: Arhiva Click!

Britanicul și-a povestit experiența pe Reddit, unde a explicat cum a ajuns să fie sancționat într-un autobuz din Capitală.

Potrivit acestuia, imediat după ce s-a urcat, a încercat să achite călătoria, însă cardul i-a fost respins. În apropiere se afla un controlor care discuta cu alți pasageri. După ce a observat problema, angajatul STB s-ar fi apropiat de turist.

Bărbatul spune că inițial nu și-a dat seama că este vorba despre un controlor. I-a explicat că este turist, iar angajatul a folosit Google Translate pentru a comunica. Britanicul susține că a înțeles că acesta încerca să îl ajute să plătească biletul, nu că urma să fie amendat.

„Eram în Bucureşti de mai puţin de 24 de ore. Pentru prima dată. M-am urcat în autobuz și mi-a luat cam un minut să plătesc. Am încercat să plătesc, dar cardul continua să fie respins.

Era acolo un controlor (înainte să-mi dau seama cine este) care vorbea cu niște străini, iar aceștia îl ignorau. De îndată ce a văzut că îmi este respins cardul, a alergat spre mine. Nu știam exact ce vrea, dar i-am explicat că sunt turist. Apoi mi-a vorbit folosind Google Translate și mi-a explicat că trebuie să plătesc pe telefonul lui.

M-am gândit că este în regulă și am apropiat cardul, iar la final mi-a încasat 80 de lei și a înregistrat-o ca amendă. Camerele de supraveghere ar arăta clar că eu încercam să plătesc înainte de a interacționa cu acest om.

Simt că a făcut abuz de putere, mai ales după ce am aflat că el blocase sistemul în timp ce eu încercam să plătesc. Dacă blocase aparatele pentru ceilalți călători, nu ar fi trebuit să mă împiedice pe mine să plătesc pe calea normală. În plus, nu mi-a explicat că este o amendă, ci doar că trebuie să plătesc cu cardul. Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul”, a scris acesta pe Reddit.

Reacțiile românilor după experiența turistului

A primit o amendă de 80 de lei Foto: Reddit

Povestea britanicului a stârnit numeroase reacții pe Reddit. Mai mulți utilizatori au povestit că au avut, la rândul lor, experiențe neplăcute cu unii controlori din transportul public bucureștean. Un internaut a susținut că a întâlnit situații în care aparatele de validare ar fi fost blocate imediat după urcarea controlorilor în autobuz.

„Îmi pare rău să aud asta, omule. Controlorii sunt nedrepți și sunt niște nesimțiți. Unii dintre ei sunt selectivi și îi amendează doar pe cei care par să aibă bani. I-am văzut iertând bătrâni, tineri și oameni care nu arătau prea înstăriți. Într-un caz, la o gară, unde oamenii aveau mâinile ocupate cu bagajele, un controlor s-a urcat înaintea tuturor și a blocat validatorul. Desigur, toți cei din spatele lui nu au putut să-și scaneze biletele. Unii dintre ei a trebuit mai întâi să își pună bagajele jos înainte de a putea măcar să încerce să scaneze. Câțiva oameni au fost amendați.

O fată s-a enervat rău de tot și s-a certat cu el despre moralitatea blocării aparatului. I-a luat numele și a sunat la numărul de contact STB ca să facă plângere. Nu știu cum s-a terminat”.

Un alt utilizator i-a recomandat turistului să depună o sesizare și i-a explicat ce ar fi putut face în momentul controlului.

„Îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta. Nu ar fi trebuit să plătești, ci să-i ceri controlorului să cheme poliția ca să te identifice (ei singuri nu te pot obliga să te legitimezi, doar poliția poate).

Nu se vor obosi să facă asta dacă nu au un caz solid, pentru că le-ar lua jumătate de zi. Sigur, ai putea depune o petiție la compania de transport, dar, ca să fiu sincer, să te cerți cu instituțiile românești (sau companiile publice) pentru vreo 15 euro este o bătaie de cap care nu merită. Consideră că ai mers cu taxiul și fii mai atent data viitoare”.

Experiența turistului a fost descrisă de un alt internaut drept o adevărată „inițiere” în viața din București.

„Unul de-ai noștri! Unul de-ai noștri! E aproape ca o inițiere în viața de bucureștean. Și eu am luat aceeași amendă când am venit prima dată în București”.

Alții i-au oferit informații despre posibilitatea de a face o reclamație la STB.

„Bun venit în București. Poți depune o plângere pe site-ul STB”.

Au existat și utilizatori care au atras atenția asupra regulilor privind plata călătoriei.

„Sistemul e făcut exact pentru asta. Nu e vina ta, trebuie să ai biletul pregătit înainte să te urci. Camerele de supraveghere sunt doar în caz de hărțuire sau ceva de genul, nu te baza pe ele”, sunt câteva dintre reacțiile apărute în urma postării turistului.