Târgul de Crăciun din Sofia, unul dintre evenimentele de sezon care atrag turiști în capitala Bulgariei, a început cu nemulțumiri și controverse. Vizitatorii sunt revoltați de prețurile afișate la standurile cu mâncare, unde o gogoașă tradițională bulgărească poate ajunge la 10 euro, iar un cârnat costă peste 6 euro. Unele produse au tarife comparabile sau chiar mai mari decât cele întâlnite la târgurile de Crăciun din Germania. În plus, controalele autorităților fiscale au scos la iveală nereguli la toate cele opt puncte comerciale verificate.

Prețuri șocante la Târgul de Crăciun din Sofia. Foto: Facebook

Cât costă mâncarea la Târgul de Crăciun din Sofia: 10 euro pentru o mekiță

Organizat în piața din fața Palatului Național al Culturii (NDK), Sofia Christmas Fest a intrat în atenția publicului nu doar prin decorațiuni și atracțiile de sezon, ci mai ales prin prețurile practicate de comercianți.

Vedeta controverselor este mekița, o gogoașă tradițională bulgărească, pentru care vizitatorii trebuie să scoată din buzunar până la 10 euro. Nici celelalte produse nu sunt tocmai ieftine: un pahar de vin fiert costă 3 euro, iar cartofii prăjiți și preparatele din carne au tarife care se apropie sau depășesc pragul de 10 euro, potrivit publicației Novinite.

Conform informațiilor publicate de site-ul Taralezh, mekița de 10 euro nu este varianta simplă, presărată cu zahăr pudră, ci o combinație cu ingrediente sărate. Aceasta este servită cu cremă de brânză, mezeluri, cașcaval și legume.

Nici sortimentele dulci nu sunt cu mult mai accesibile. Variantele cu ciocolată sau cremă ajung să coste până la 9 euro.

Lista prețurilor afișate la standurile din târg include și următoarele produse:

Vin fiert, pahar de 200 ml: 3 euro;

Cartofi prăjiți, porție de 150 g: 3,99 euro;

Cârnat cu garnitură: 9,49 euro;

Mekiță cu ingrediente sărate: până la 10 euro;

Mekiță cu ciocolată sau cremă: până la 9 euro.

Prețuri mai mari decât la unele târguri de Crăciun din Germania

Costurile de la Sofia au atras comparații cu cele practicate în Germania, țară cunoscută pentru târgurile sale tradiționale de Crăciun.

În timp ce un cârnat vândut la evenimentele de sezon din orașele germane costă, în general, între 4 și 5 euro, la târgul din capitala Bulgariei prețul ajunge la 6,20 euro pentru un produs similar. Diferența este semnificativă, mai ales pentru turiștii care se așteaptă ca Bulgaria să fie o destinație mai accesibilă decât Germania.

Există însă și produse pentru care Sofia rămâne mai ieftină. De exemplu, vinul fiert costă aproximativ 3 euro, în comparație cu 4-5 euro la târgurile germane.

Astfel, nu toate produsele sunt mai scumpe în Bulgaria, însă prețurile unor preparate tradiționale au stârnit suficiente reacții pentru ca evenimentul să devină subiect de dezbatere.

Târgul din Sofia, nominalizat în competiția celor mai frumoase piețe de Crăciun din Europa

Controversele privind prețurile vin într-un moment în care autoritățile locale încearcă să promoveze Sofia drept una dintre destinațiile europene atractive în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cea de-a cincea ediție a Sofia Christmas Fest a fost deschisă oficial vineri, în prezența primarului Vasil Terziev. Cu această ocazie, edilul a vorbit despre șansa orașului de a obține recunoaștere la nivel european.

„Avem șansa de a plasa orașul nostru printre cele mai bune destinații de Crăciun din Europa”, a declarat edilul Vasil Terziev, potrivit unui comunicat al Primăriei Sofia.

Evenimentul include un patinoar, concerte și mai multe activități dedicate sezonului de iarnă, fiind organizat de municipalitate.

Un aspect important este că taxa oficială percepută de autorități pentru desfășurarea activităților comerciale nu a crescut față de edițiile precedente. Prin urmare, scumpirile observate la standuri nu pot fi explicate printr-o majorare a acestei taxe.

Deocamdată, organizatorii nu au prezentat public informații despre sumele achitate de comercianți pentru închirierea căsuțelor în care își vând produsele.

Controale fiscale la târgurile de Crăciun din Sofia: nereguli descoperite la toate cele opt standuri

Pe lângă nemulțumirile provocate de prețuri, Târgul de Crăciun din Sofia a ajuns și în atenția inspectorilor fiscali. Agenția Națională a Veniturilor din Bulgaria (NRA) a anunțat că au fost identificate nereguli la toate cele opt puncte comerciale verificate.

Controalele au avut loc în trei zone în care sunt organizate evenimente de sezon: în fața Palatului Național al Culturii (NDK), la Târgul German de Crăciun din Grădina Orașului și la un alt târg amenajat în cartierul Mladost.

Potrivit postului public de radio BNR, inspectorii au descoperit mai multe abateri de la legislația fiscală.

Trei dintre comercianții verificați nu au eliberat bonuri fiscale pentru vânzările efectuate. În alte două cazuri, sumele de bani găsite în casele de marcat nu corespundeau cu valorile înregistrate electronic.

Alte probleme constatate de autorități au fost:

Lipsa afișării numelui comerciantului și a adresei obligatorii;

Emiterea unor bonuri fiscale care nu conțineau toate elementele prevăzute de lege;

Lipsa documentelor de înregistrare a casei de marcat.

Descoperirile inspectorilor pun sub semnul întrebării modul în care sunt respectate regulile comerciale la evenimentele de sezon din capitala Bulgariei.

Astfel, Sofia Christmas Fest, promovat ca o posibilă atracție turistică de top pentru Crăciunul din 2026, se confruntă încă de la început cu două probleme de imagine: prețurile considerate exagerate de vizitatori și neregulile fiscale descoperite în urma controalelor.