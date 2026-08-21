Dragoș Bucur, sincer despre relația cu fiica sa, Sofia: „Mai ies scântei”. Cât de apropiată este de frații mai mici

Dragoș Bucur a vorbit deschis despre viața de familie și despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi. Sofia, fiica cea mare, a ajuns la 19 ani și este deja independentă, însă legătura dintre ea și tatăl său a rămas una apropiată.

Actorul recunoaște că, deși se înțeleg bine, între ei mai apar și momente tensionate. În același timp, Dragoș Bucur privește cu bucurie relația pe care Sofia o are cu frații ei mai mici, Kadri și Roxana.

Dragoș Bucur și fiica lui, Sofia, au o relație apropiată

Odată cu plecarea Sofiei de acasă, timpul petrecut împreună s-a redus considerabil. Actorul spune însă că are multe amintiri frumoase alături de fiica sa și consideră că experiențele pe care le-au trăit împreună au contribuit la relația lor de acum.

„E mult de vorbit despre asta, să fii tată de fată este probabil cel mai dificil lucru din lume. (zâmbește) Am o relație bună cu Sofia, deși mai ies scântei între noi, dar asta pentru că am încurajat-o de mică să își susțină punctele de vedere – practic, culeg ce am semănat”, a declarat actorul pentru viva.ro.

Dragoș Bucur spune că acum se văd mai rar decât în urmă cu câțiva ani, însă își amintește cu drag de numeroasele activități pe care le-au făcut împreună.

„Petrecem mult mai puțin timp împreună decât acum… să zicem trei ani, dar mă liniștesc la gândul că am făcut enorm de multe lucruri împreună: ne-am rătăcit în drumeții, am scris scenarii, am privit stelele din șezlonguri pe malul mării, am făcut scuba diving, am mers cu bicicletele, am discutat despre cărți citite în același timp și seriale vizionate în maraton…”.

Cum se înțelege Sofia cu frații ei

Kadri și Roxana, copiii mai mici ai actorului, au propriile pasiuni și activități. Cei doi fac sport și merg la un club din Pitești, lucru care le oferă numeroase preocupări comune.

„Fac amândoi sport, merg la un club din Pitești, și asta le permite să aibă multe subiecte comune, iar viața la curte aproape îi obligă să aibă o relație apropiată”.

Fiecare dintre cei doi copii are însă propriile pasiuni. Kadri este atras de lectură, în timp ce Roxana este pasionată de desen. Amândoi iubesc animalele și timpul petrecut în curte și au început să se implice tot mai mult în treburile gospodăriei.

Sofia își păstrează și ea legătura cu frații mai mici, iar întâlnirile dintre cei trei au devenit un motiv de bucurie pentru întreaga familie.

„Kadri este un copil pasionat de cărți, Roxana de desen, amândurora le plac animalele și joaca în curte și amândoi au început să ne ajute serios la treburile din gospodărie. Cu Sofia se văd destul de des, cam de două ori pe săptămână, și e o bucurie atunci când se întâlnesc”.

Sofia Bucur a trecut recent printr-un moment dificil

Luna trecută, Sofia Bucur a trecut printr-un accident cu rulota, în timp ce se îndrepta spre festivalul Electric Castle. Tânăra a povestit pe rețelele de socializare că a lovit un cap de pod, iar rulota a fost avariată. Vizibil emoționată, Sofia a explicat ce s-a întâmplat.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus Sofia Bucur, precizând că urma să povestească pe larg incidentul pe canalul său de YouTube.