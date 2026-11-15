Numele Sofia, în topul preferințelor! A fost desemnat cel mai frumos din lume. Ce semnificație are

Un studiu științific realizat de profesorul Bodo Winter, lingvist la Universitatea din Birmingham, confirmă faptul că Sofia (sau Sophia) este cel mai armonios și mai plăcut nume feminin din lume din punct de vedere acustic.

Un nume feminin celebru a fost desemnat cel mai frumos din lume Foto: pexels

Cercetarea, citată de publicația italiană Il Messaggero, nu s-a bazat doar pe statisticile privind înregistrările nașterilor din ultimii 20 de ani, ci a analizat în profunzime structura sonoră a celor mai populare 100 de prenume din Regatul Unit și din Statele Unite, demonstrând cât de mult ne influențează muzicalitatea cuvintelor percepțiile și emoțiile.

Cum a demonstrat studiul că „Sofia” are cea mai plăcută sonoritate

Pentru a stabili ce prenume stârnesc cele mai pozitive reacții emoționale, studiul realizat de Bodo Winter în anul 2023 a utilizat modele fonetice cantitative și principiile simbolismului fonetic.

Concret, fiecare nume a fost transcris în Alfabetul Fonetic Internațional și descompus în fonemele sale componente, iar fiecărui sunet i-a fost atribuită o valoare emoțională pentru a calcula un indice general de „plăcere acustică”.

Rezultatele au arătat că Sofia ocupă primul loc datorită sonorității sale fluide și extrem de armonioase, având totodată avantajul că se pronunță aproape identic în zeci de limbi, inclusiv în română, italiană, spaniolă, greacă, rusă, germană, franceză și portugheză. Pe lângă acest prenume, cercetarea a evidențiat și alte nume scurte, caracterizate prin sunete blânde și nazale, printre care Zoe, Rosie, Ivy, Phoebe, Violet, Hannah și Ellie.

Originea veche de milenii a numelui și ce spune psihologia despre puterea sunetului

Dincolo de muzicalitatea sa aparte, numele poartă o încărcătură istorică și culturală profundă, provenind din cuvântul grecesc vechi „σοφία” (sophia), care se traduce prin „înțelepciune” sau „cunoaștere” – concepte considerate virtuți supreme în Grecia Antică.

Potrivit psihologiei cognitive, felul în care sună un nume creează așteptări și impresii implicite încă dinainte de a cunoaște persoana respectivă. Acest fenomen este explicat prin celebrul „efect Bouba/Kiki”, descoperit de lingvistul Wolfgang Köhler, care arată că mintea umană asociază sunetele dure cu trăsături rigide, în timp ce sunetele blânde și vocalele deschise – așa cum se întâmplă în cazul numelui Sofia – sunt asociate instinctiv cu căldura, bunătatea și sociabilitatea.

Mai mult decât atât, studiile privind fluența cognitivă și „efectul literelor din nume” (name-letter effect) arată că prenumele ușor de pronunțat necesită un efort mai mic din partea creierului pentru a fi procesate, generând un sentiment imediat de familiaritate și credibilitate. Efectele se resimt inclusiv în viața reală și profesională, diverse experimente pe bază de CV-uri demonstrând că sonoritatea unui nume poate influența primele impresii ale evaluatorilor.