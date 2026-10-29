Noah Wyle, cel mai sexy bărbat în viață, surprinde cu rețeta preferată a fiicei sale. Se prepară în câteva minute

Actorul Noah Wyle, recent desemnat drept „Cel mai sexy bărbat în viață” (Sexiest Man Alive), a lăsat la iveală latura sa de familist și a dezvăluit rețeta specială de mic dejun, pe care o prepară pentru fiica ei.

Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață, pregătește micul dejun preferat al fiicei sale. Foto: captură video Instagram

Starul în vârstă de 55 de ani a profitat de o ședință foto realizată în luna august la o vilă de pe stâncile din Malibu, pentru a le arăta fanilor cum își începe diminețile acasă și cum o răsfață pe fiica sa cu micul dejun preferat.

Noah Wyle prepară micu dejun preferat al fiicei sale

În videoclip, actorul pregătește ouăle preferate ale fiicei sale în vârstă de 11 ani, Frances. Pe lângă Frances, Wyle mai are doi copii, pe Owen în vârstă de 24 de ani, și Auden, de 21 de ani.

„Ți-am făcut o versiune a micului dejun pe care îl pregătesc de obicei acasă”, spune Noah Wyle, bărbatul desemnat de revista People ca fiind cel mai sexy la momentul actual.

Acesta a explicat faptul că și tatăl lui pregătea acest fel de mâncare, așa că a luat exemplu și face la fel pentru copiii săi, devenind o tradiție de familie. Rețeta a devenit preferata fiicei sale.

„Unii le numesc „broască într-o gaură”, alții le numesc „gaură în mijloc”... Tatăl meu mi-a făcut ouă „gaură în mijloc” pentru mine, eu le-am făcut pentru toți cei trei copii ai mei. Este ceva foarte important în a pregăti mâncare pentru toată lumea dimineața și a face bucătăria curată pentru ziua următoare. Și îmi place să-i văd pe toți cum mănâncă mâncarea pe care am pregătit-o și cum își încep ziua cu un nivel de nutriție de bază”, a spus actorul în videoclipul postat pe Instagram.

Cum se prepară rețeta

Este vorba, practic, de ouă cu pâine. Metoda lui este simplă. Ia un pahar, cu ajutorul căruia face o gaură într-o felie de pâine de secară sau cu maia, după care o pune în tigaie unsă cu unt și sparge un ou în gaură.

Wyle întoarce pâinea prăjită o dată ca să evite orice „chestie moale”, dar nu rupe gălbenușul, avertizează el. „Ăsta e pentru fraieri”, scrie revista People.

„În mod normal, am avea și fructe și alte lucruri pentru garnitură”, susține el. De asemenea, Wyle recunoaște că „nu este tocmai cel mai sexy mic dejun, dar a fost făcut cu dragoste”.

Actorul a crezut că acest titlu este o farsă

Noah Wyle, actorul cunoscut pentru rolurile din „Spitalul de Urgență” (ER) și „The Pitt”, a mărturisit că nu se aștepta să fie desemnat ca fiind cel mai sexy bărbat în viață și că vestea l-a luat prin surprindere.

„Am crezut că este o farsă — nici în cele mai îndrăznețe vise nu m-am gândit că voi primi o asemenea onoare”, a declarat el pentru People.