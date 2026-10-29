 Mic-dejun de toamnă ideal pentru sănătatea creierului
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Mic-dejun de toamnă ideal pentru sănătatea creierului

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Un mic-dejun nutritiv ajută la stabilirea unui start bun pentru ziua respectivă. Îți alimentează corpul, inclusiv creierul, și te ajută să funcționezi cât mai bine. Creierul tău este un organ înfometat de energie, iar după noapte, prima masă a zilei îți oferă șansa de a-l alimenta.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Dacă ești în căutarea unor opțiuni de mic-dejun echilibrate, sănătoase pentru creier, află că medicii neurologi sunt de acord că dovleacul este unul dintre ingredientele care are multe de oferit, alături de ovăz, curmale, iaurt.

Dovleac, pentru o memorie bună

Culoarea portocalie a dovleacului provine de la beta-caroten, care oferă multe dintre efectele benefice pentru sănătate ale acestui fruct de sezon. Carotenoizii neutralizează radicalii liberi din creier, au proprietăți antioxidante, iar cercetările sugerează că scăderea nivelului lor din sânge poate fi asociată cu un risc mai mare de demență.

Ovăzul scade riscul de demență

Un alt aliment sănătos pentru masa de dimineață este ovăzul, o sursă bună de elemente nutritive care susțin sănătatea creierului. Cerealele integrale în general ajută la scăderea riscului cardiovascular. Ovăzul este bogat în beta-glucan, o fibră solubilă care hrănește bacteriile intestinale benefice și ajută la scăderea colesterolului rău (LDL). Acest aspect contează foarte mult pentru creier. Colesterolul rău ridicat este recunoscut ca un factor de risc pentru demență.

Curmalele, ideale pentru funcția cognitivă

O alternativă naturală la zahărul rafinat, curmalele aduc un plus de dulceață unor preparate culinare diverse pe care le îmbogățesc cu fibre și elemente nutritive. Un număr tot mai mare de cercetări leagă compușii fenolici, cum ar fi cei găsiți în curmale, de funcția neurologică. Curmalele sunt bogate în polifenoli, substanțe care reduc stresul oxidativ din creier, păstrând astfel funcția cognitivă. Cu alte cuvinte, acestea conțin compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare care mențin sănătatea creierului.

Iaurtul susțin relația intestin-creier

Există un sistem de comunicare bidirecțional între tractul digestiv și creier. De fapt, intestinul este uneori numit „al doilea creier”. Menținerea intestinului sănătos, inclusiv miliardele de bacterii bune înseamnă să ai grijă și de creierul tău. Iaurtul este un aliment fermentat, iar alimentele fermentate pot furniza bacterii benefice care interacționează cu axa intestin-creier. Acest lucru poate avea efecte benefice, antioxidante și antiinflamatoare, ajutând la reducerea inflamației de la nivelul creierului. Mai mult, susține neuroplasticitatea și metabolismul celular, care încetinesc îmbătrânirea creierului.

O dietă bogată în probiotice, pe care le conține și iaurtul, susține modul în care creierul procesează informațiile și emoțiile. Într-un studiu de imagistică a creierului, s-a observat că femeile care au mâncat un produs lactat fermentat de două ori pe zi timp de patru săptămâni au prezentat modificări măsurabile în regiunile creierului care procesează emoțiile.

Pont

Pentru a-ți menține sănătatea creierului, practică gimnastică sau alt tip de mișcare, două ore și jumătate pe săptămână, petrece timp cu prietenii și familia, verifică-ţi auzul şi vederea anual și dormi între șapte și nouă ore pe noapte.

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