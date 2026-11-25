Persoanele care își pierd soțul sau soția înainte de a ajunge la vârsta pensionării pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului. Legea pensiilor prevede mai multe situații în care soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș chiar dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare. Unele drepturi se acordă pentru șase luni, în timp ce altele pot fi menținute pe o perioadă mai lungă. Iată ce condiții trebuie îndeplinite, cum se stabilește suma și ce acte sunt necesare.

Când pot primi soții văduvi bani de la stat și ce condiții trebuie să îndeplinească Foto: arhiva

Pierderea partenerului de viață poate însemna și o schimbare majoră a situației financiare a familiei. Pentru persoanele care nu au ajuns încă la vârsta pensionării, dispariția venitului soțului sau soției poate crea dificultăți suplimentare.

Pentru a veni în sprijinul celor aflați în această situație, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește mai multe categorii de beneficiari ai pensiei de urmaș. Dreptul nu este condiționat întotdeauna de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă acordarea lui depinde de durata căsătoriei, veniturile solicitantului și circumstanțele în care a survenit decesul.

Pensia de urmaș timp de șase luni. Cine poate beneficia de acest sprijin

Una dintre prevederile importante se regăsește în articolul 77 din Legea nr. 360/2023. Acesta stabilește că soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru celelalte categorii de pensie de urmaș poate primi acest drept timp de șase luni de la decesul partenerului.

Pentru acordarea sprijinului, solicitantul trebuie să nu obțină venituri lunare din categoriile de activități menționate la articolul 6 alineatul (1) literele a), b) și d) din lege sau să aibă venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Un aspect important este că, în cazul acestei forme de pensie temporară, legea nu stabilește o durată minimă a căsătoriei. Prin urmare, nu este obligatoriu ca soții să fi fost căsătoriți 10 sau 15 ani pentru a putea solicita dreptul.

Există însă o altă condiție esențială: persoana decedată trebuie să fi fost pensionară sau să fi îndeplinit condițiile legale pentru obținerea unei pensii.

Pensia de urmaș nu se acordă automat. Soțul rămas în viață trebuie să depună o solicitare la casa teritorială de pensii.

Câți ani trebuie să fi fost căsătoriți soții pentru a primi pensie de urmaș

Durata căsătoriei devine importantă atunci când este solicitată pensia de urmaș pe termen lung, în condițiile prevăzute de lege pentru soțul supraviețuitor care a ajuns la vârsta standard de pensionare.

În această situație, regula generală este ca mariajul să fi durat cel puțin 15 ani. Dacă această condiție este îndeplinită, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de urmaș pe tot parcursul vieții.

Există însă și o situație intermediară. Dacă durata căsătoriei a fost cuprinsă între 10 și 15 ani, pensia nu este anulată, ci diminuată.

Reducerea este de 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an care lipsește până la împlinirea pragului de 15 ani.

Astfel, persoanele care au fost căsătorite între 10 și 15 ani pot beneficia în continuare de pensie de urmaș, dar cuantumul acesteia va fi ajustat potrivit prevederilor legale.

Trebuie făcută însă o distincție: aceste praguri se referă la pensia acordată în condițiile articolului 75, nu la pensia temporară de șase luni prevăzută de articolul 77.

Ce venituri sunt permise pentru persoana rămasă văduvă

Un alt criteriu important pentru acordarea pensiei de urmaș înainte de vârsta pensionării este nivelul veniturilor obținute de solicitant.

Legea face referire la veniturile lunare provenite din activitățile enumerate la articolul 6 alineatul (1) literele a), b) și d). Dacă persoana nu obține astfel de venituri sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, condiția de venit poate fi considerată îndeplinită.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar.

Acest prag este relevant pentru verificarea eligibilității, dar trebuie avut în vedere și tipul veniturilor, deoarece legea nu face referire la toate încasările unei persoane, ci la anumite categorii expres prevăzute.

Prin urmare, simpla existență a unui venit nu înseamnă automat pierderea dreptului la pensie de urmaș. Contează proveniența acestuia și valoarea lunară.

Cum se calculează pensia de urmaș și ce sumă poate primi soțul supraviețuitor

Valoarea pensiei de urmaș este stabilită în funcție de drepturile de pensie ale persoanei decedate și de numărul urmașilor care îndeplinesc condițiile legale.

Potrivit articolului 79 din Legea nr. 360/2023, procentele aplicate sunt următoarele:

50% din baza de calcul, în cazul unui singur urmaș;

75% din baza de calcul, dacă există doi urmași;

100% din baza de calcul, dacă există trei sau mai mulți urmași.

De exemplu, dacă baza de calcul aferentă drepturilor de pensie ale persoanei decedate este de 3.000 de lei, unicul urmaș îndreptățit ar putea primi 1.500 de lei lunar.

Dacă dreptul este acordat pentru șase luni, valoarea totală ar ajunge la 9.000 de lei.

Suma este una orientativă. Calculul efectiv este realizat de casa de pensii, în funcție de punctajul și drepturile persoanei decedate, precum și de numărul beneficiarilor eligibili.

În ce alte situații poate primi pensie de urmaș o persoană care nu a ajuns la vârsta pensionării

Legea prevede și excepții prin care soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Una dintre situații este cea în care persoana rămasă în viață este încadrată în gradul I sau II de invaliditate. În acest caz, pensia de urmaș poate fi acordată pe perioada invalidității, dacă sunt respectate condițiile legale.

Pentru această categorie, căsătoria trebuie să fi durat cel puțin un an, iar solicitantul trebuie să îndeplinească și criteriile privind veniturile.

O altă excepție importantă se aplică atunci când decesul partenerului a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională.

Într-o asemenea situație, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute de lege.

De asemenea, există o prevedere specială pentru persoanele care aveau în îngrijire copii cu vârsta de până la șapte ani la momentul decesului soțului susținător.

Pensia de urmaș poate fi acordată până când ultimul dintre copii împlinește vârsta de șapte ani, cu respectarea condițiilor legate de venituri.

Ce acte trebuie depuse la Casa de Pensii pentru obținerea pensiei de urmaș

Pentru a beneficia de acest drept, soțul supraviețuitor trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii competentă.

În funcție de situație, dosarul poate cuprinde următoarele documente:

cererea pentru acordarea pensiei de urmaș;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul de deces al persoanei susținătoare;

certificatul de căsătorie;

documentele privind drepturile de pensie sau stagiul de cotizare al persoanei decedate, dacă sunt necesare;

acte medicale și decizia de încadrare în grad de invaliditate, acolo unde este cazul;

documente justificative privind veniturile solicitantului;

alte acte solicitate de casa teritorială de pensii, în funcție de situația concretă.

Este important și momentul depunerii cererii. Potrivit regulilor generale din Legea nr. 360/2023, solicitarea făcută în termen de 30 de zile de la deces poate permite acordarea drepturilor de la data prevăzută de lege, în funcție de situația persoanei decedate.

Dacă cererea este depusă după expirarea termenului, pensia se acordă, de regulă, de la data înregistrării solicitării.

Prin urmare, persoanele care și-au pierdut partenerul de viață înainte de vârsta pensionării ar trebui să verifice toate situațiile prevăzute de lege. Chiar dacă nu au împlinit vârsta standard de pensionare sau nu au fost căsătorite timp de 15 ani, pot exista condiții în care au dreptul la pensie de urmaș.