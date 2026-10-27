 Pensionar din Gorj, victorie definitivă în instanță după o operație de 72.000 de lei. Bărbatul trebuie să fie decontat de către Casa de Asigurări
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Pensionar din Gorj, victorie definitivă în instanță după o operație de 72.000 de lei. Bărbatul trebuie să fie decontat de către Casa de Asigurări

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Un pensionar din județul Gorj a obținut o decizie definitivă favorabilă în procesul intentat Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), după ce a plătit din propriul buzunar peste 72.000 de lei pentru o intervenție chirurgicală realizată cu robotul Da Vinci într-o clinică privată din Cluj-Napoca.

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Foto: arhivă

Cum s-a ajuns la decontarea integrală

Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Craiova obligă instituția să îi restituie integral costul operației, la care se adaugă dobânzi, actualizarea sumei cu rata inflației și cheltuielile de judecată. Astfel, valoarea totală pe care urmează să o primească pacientul se apropie de 110.000 de lei, potrivit Digi24.

Totul a început în 2023, când bărbatul, trecut de 70 de ani, a fost diagnosticat cu o tumoră renală. Medicul urolog i-a recomandat o intervenție cu robotul chirurgical Da Vinci, considerată o metodă modernă și precisă de tratament. Problema a fost însă că această tehnologie nu era disponibilă în spitalele din Gorj și nici în alte unități medicale din regiunea Olteniei.

În aceste condiții, pacientul s-a îndreptat către o clinică privată din Cluj-Napoca, unde a putut beneficia de intervenția recomandată.

„Medicul mi-a zis că, dacă vreau să nu am probleme, trebuie să fac o intervenție chirurgicală cu robotul Da Vinci. Am venit la Gorj de la Cluj, niciun robot pe aici. Și mi s-a spus: «Domnule, n-avem. Clasic»”, a povestit pensionarul.

Potrivit avocatului său, la momentul respectiv operațiile robotice erau disponibile doar în câteva clinici private din România și nu erau decontate de sistemul public de sănătate. Deși pacientul avea posibilitatea unei intervenții clasice, a ales varianta recomandată de specialist.

„Avea de ales între extirparea tumorii pe metoda clasică sau, dacă își permitea, prin robotul Da Vinci. În momentul extirpării, tumora era îndepărtată în integralitate, fără riscul de a rămâne fragmente care să genereze complicații ulterioare. Când e viața ta în joc, nu mai aștepți”, a explicat avocatul.

Operația a fost plătită cu ajutorul familiei

Costul intervenției s-a ridicat la aproximativ 73.000 de lei, o sumă considerabilă pentru pacient. Acesta spune că a reușit să strângă banii cu sprijinul familiei și al apropiaților.

„Am zis că decât să mor, mai bine găsim banii. Ne-am adunat, am făcut rost și am ajuns la concluzia că asta este soluția”, a declarat bărbatul.

După operație, pensionarul a decis să acționeze în instanță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, solicitând recuperarea sumei achitate. Inițial, cererea i-a fost respinsă.

Decizie definitivă după trei ani de proces

Prima instanță a considerat că intervenția robotică nu făcea parte din pachetul de bază al serviciilor medicale decontate și că nu exista un precedent pentru rambursarea unei astfel de proceduri efectuate într-o clinică privată.

Pacientul a contestat însă hotărârea, iar după aproximativ trei ani de procese a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Craiova.

„Soluția definitivă a admis recursul, a schimbat în tot hotărârea și a dispus decontarea integrală, plus inflație, plus dobândă și cheltuieli de judecată. Din aproximativ 72.000 de lei s-a ajuns la aproape 110.000 de lei”, a explicat avocatul.

Potrivit acestuia, este prima hotărâre judecătorească identificată până în prezent prin care un pacient obține restituirea integrală a costurilor unei operații robotice efectuate într-o clinică privată, deși procedura nu era decontată de sistemul public de sănătate la momentul intervenției.

Directorul CJAS Gorj a declarat că instituția va respecta decizia definitivă a instanței și va solicita Casei Naționale de Asigurări de Sănătate fondurile necesare pentru efectuarea plății.

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