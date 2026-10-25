Hernia de disc: când ajută mișcarea și când este necesară operația

Două cuvinte pe un RMN - „hernie de disc” - trimit în fiecare an mii de oameni cu gândul direct la operaţie. Realitatea din cabinet este alta: cele mai multe hernii de disc se vindecă fără bisturiu, iar unele nici nu sunt cauza durerii pentru care s-a făcut investigaţia.

Hernia de disc Foto: freepik

„Discul dintre două vertebre are un inel fibros şi un miez moale. Când inelul cedează, miezul iese în afară şi poate apăsa sau irita o rădăcină nervoasă. De aici durerea care coboară în picior (sciatica) sau în braţ, amorţelile, furnicăturile. Dar atenţie: la oamenii de 40 de ani fără nicio durere, RMN-ul găseşte o hernie la unul din trei. Imaginea şi durerea nu sunt acelaşi lucru”, ne-a declarant Tuncay Ozturk, osteopat.

Potrivit acestuia, corpul ştie să resoarbă herniile. RMN-urile repetate arată că multe se micşorează sau dispar singure în câteva luni până la un an şi, surprinzător, cu atât mai des cu cât hernia e mai mare: aproximativ 7 din 10 hernii mari se retrag. Iar durerea trece, de regulă, mai repede decât imaginea.

Tuncay Ozturk, osteopat Foto: arhiva personala

Ce se rezolvă cu mişcare

Mersul pe jos, din prima săptămână. Repausul la pat nu grăbeşte vindecarea; rămâi activ cât îţi permite durerea. Plimbările în ritm lejer, de mai multe ori pe zi, sunt cel mai bun „medicament” gratuit.

Poziţiile care calmează. Pentru mulţi, culcatul pe burtă sprijinit pe coate sau extensiile uşoare ale spatelui reduc durerea din picior. Pentru alţii, aplecarea. La o evaluare, terapeutul găseşte direcţia care te ajută pe tine şi pe aceea o repeţi.

Muşchii trunchiului, reeducaţi treptat: planşă, pod, „pasăre-câine”. Un trunchi puternic te ajută să revii la viaţa obişnuită şi scade riscul unei noi crize.

Efortul dozat. În faza dureroasă amână greutăţile mari, iar de pe scaun ridică-te la fiecare 30–40 de minute pentru câţiva paşi. Apoi creşte efortul treptat: spatele se obişnuieşte cu ce îi ceri.

Medicaţia pe termen scurt pentru faza acută, prescrisă de medic, ca să poţi face mişcare, nu ca să stai în pat.

Ce este cu adevărat urgent

Mergi la spital în aceeaşi zi dacă:

- ai durere sau slăbiciune în ambele picioare, nu poţi urina, nu mai poţi ţine ori nu mai simţi urina sau scaunul, sau ai amorţeală „în şa” (între picioare, în zona genitală) — sunt semnele sindromului de coadă de cal, o urgenţă chirurgicală;

- slăbiciunea dintr-un picior sau dintr-un braţ se agravează (piciorul „cade”, nu mai poţi sta pe vârfuri sau pe călcâie);

- durerea a apărut după un accident, dacă ai febră, dacă ai slăbit fără să vrei sau dacă ai avut o boală oncologică.

Când se discută operaţia

Specialistul spune că operaţia e indicate atunci când durerea din picior nu cedează după 6–12 săptămâni de tratament corect făcut sau când slăbiciunea persistă. Chiar şi atunci e o decizie, nu o urgenţă, iar după operaţie, mişcarea rămâne la fel de importantă.