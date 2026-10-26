Cosmin Seleși, pe patul de spital! Prezentatorul TV a trecut printr-o operație dificilă. Ce le-a transmis fanilor

Cosmin Seleși și-a îngrijorat fanii după ce a publicat imagini din spital și a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Prezentatorul TV s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimul an, iar după numeroase investigații a ajuns la concluzia că operația era necesară. Deși nu a dezvăluit natura intervenției, acesta a ținut să le transmită urmăritorilor că se simte bine și că urmează să se întoarcă acasă.

Cosmin Seleși, pe patul de spital Foto: Instagram

Ultima săptămână a fost una plină de emoții pentru Cosmin Seleși, care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a rezolva problemele medicale cu care se confrunta. Actorul și prezentatorul TV a povestit pe rețelele de socializare că totul a început în urmă cu aproximativ un an, când au apărut primele dificultăți de natură gastroenterologică.

Acesta a trecut prin două episoade neplăcute, însă doar despre unul a ales să vorbească public. După mai multe controale și investigații, medicii au ajuns la concluzia că intervenția chirurgicală era necesară. Cosmin Seleși a precizat că nu dorește să ofere detalii despre operație, dar a recunoscut că nu a fost o procedură ușoară.

„În ultima săptămână am trecut printr-un carusel de emoții. Am suferit o intervenție chirurgicală care ar trebui să pună capăt problemelor mele medicale. Sunt bine, azi îmi dau drumul acasă. Nu o să vă spun despre ce intervenție este vorba, dar vreau să vă povestesc cum am ajuns aici:

Cum se simte prezentatorul după operație

În urmă cu aproximativ un an, au apărut niște probleme de sănătate pe partea gastroenterologică. Am avut două episoade cam aiurea. De unul știți, pentru că l-am făcut public, dar pe al doilea am preferat să-l păstrez în viața personală. După multe investigații și multe controale, am ajuns la concluzia că trebuie să trec prin această intervenție, nu una ușoară, de altfel”, a scris Cosmin Seleși pe Instagram.

După intervenție, prezentatorul a venit cu vești bune pentru cei care îl urmăresc. Acesta a explicat că durerile sunt reduse și că se pregătește să plece acasă, fiind mult mai liniștit după perioada dificilă prin care a trecut. Cosmin Seleși a transmis că se simte bine și le-a reamintit fanilor cât de importantă este credința în momentele complicate ale vieții.

„Acum plec acasă mai liniștit, cu foarte puține dureri, normale de altfel, dar fericit! Sunt foarte bine. Iar în final, nu uitați: Dumnezeu e cu voi oricând, și la bine, și la rău”, a mai transmis prezentatorul.